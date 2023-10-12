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指標性歐商續投資台灣！蔡英文：盼與歐洲夥伴合作確保供應鏈韌性

▲總統蔡英文今（12）日下午出席「2023投資歐盟論壇開幕典禮」時表示，未來建立更具韌性、能夠抵禦干擾的供應鏈是台歐共同致力達成的目標。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文今（12）日下午出席「2023投資歐盟論壇開幕典禮」時表示，未來建立更具韌性、能夠抵禦干擾的供應鏈是台歐共同致力達成的目標。（圖／總統府提供）

記者鄭妤安／台北報導

總統蔡英文今（12）日下午出席「2023投資歐盟論壇開幕典禮」時表示，台歐雙方投資增加，且雙方除了再生能源的合作不斷成長外，艾司摩爾（ASML）等指標性外商皆持續投資台灣，未來建立更具韌性、能夠抵禦干擾的供應鏈也是台歐共同致力達成的目標。

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台歐盟貿易總額於去年首次突破750億美元，隨著台商在歐洲，以及歐商在台灣的投資不斷增加，蔡英文表示，相信貿易總額數字也能節節攀升。截至今年8月，歐商對台直接投資累計突破570億美元，已超過外國來台投資總額的四分之一，如今，歐盟仍是台灣最大的外資來源。

她指出，台歐雙方除了再生能源的合作不斷成長外，指標外商包括艾司摩爾、默克（Merck）、液空集團（Air Liquide），都持續投資台灣，這也反映歐洲更加重視台灣在國際供應鏈中的關鍵地位。

與此同時，台灣企業也積極布局歐洲市場，像是晶圓代工龍頭台積電預計投資38億美元在德國建廠，台灣和捷克也在汽車工業、精密機械以及高階雷射等領域拓展更多合作機會。

根據資料顯示，截至今年8月為止，台商在歐盟投資金額累積超過95億美元，比去年同期成長了17.5%。

蔡英文強調，建立更具韌性、能夠抵禦干擾的供應鏈也是台歐共同致力達成的目標，必須準備好因應地緣政治的變化及前所未有的全球挑戰。台灣擁有完整的半導體生態系，生產全世界一半以上的半導體，以及大多數最先進的半導體，這些晶片不僅是推動今日進步和成長所需技術的關鍵一環，也攸關形塑未來願景的技術。

歐盟「數位十年」政策中強調的人工智慧、綠色科技、5G和高效能運算領域，都需要穩定的晶片供應，隨著《歐洲晶片法案》在上個月生效，歐盟在晶片產業的供應安全及韌性強化已邁出重要的一步。

隨著碳邊境調整機制（CBAM）過渡期於本月上路，台灣也努力確保國內產業能夠維持並強化與歐盟的連結，對此，經濟部已調查受影響的企業，並向歐盟提交了建議報告，同時也舉辦研討會，協助台灣出口業者因應新法規及申報排放量的規定。

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