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2023 全國咖啡烘焙賽16日登場 烘焙高手齊聚南投競技

▲2023 全國咖啡烘焙賽16日登場，今天舉行啟動土儀式。（圖／國姓鄉公所提供）
▲2023 全國咖啡烘焙賽16日登場，今天舉行啟動土儀式。（圖／國姓鄉公所提供）

記者金武鳯/綜合報導

2023 全國咖啡烘焙賽將於16日登場，今（12）日在南投縣國姓鄉公所舉行啟動宣布會。這項比賽已邁入第六屆，今年報名比賽選手有72 名，將分為初賽及決賽兩場次進行。由主審帶領 8 位專業評審杯測品評烘焙作品，讓在地咖啡農民有機會與各縣市的咖啡職人切磋技術，體驗咖啡從種植端到後製端過程的精髓，行銷高品質的國姓精品咖啡。

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由南投縣國姓鄉公所主辦、農業部農糧署及南投縣政府指導的「2023 全國咖啡烘焙賽」，秉持高規格專業精神，由WCRC世界咖啡烘焙賽冠軍賴昱權擔任主審，領軍榮獲2023美國咖啡烘焙大賽季軍、蠻荒咖啡主理人黃嘉宏，以及推動大港盃咖啡國際交流賽、高雄市咖啡茶品推廣協會理事長黃俊豪等8位專業評審進行品評。

▲南投縣國姓鄉長邱美玲與來賓共同啟動烘焙機宣示比賽登場。（圖/國姓鄉公所提供）
▲南投縣國姓鄉長邱美玲與來賓共同啟動烘焙機宣示比賽登場。（圖/國姓鄉公所提供）
賽事烘豆機沿用 WCE 世界盃烘豆大賽台灣選拔賽指定烘焙機 woots1.0，並經由賽事技術顧問吳原炳老師等專業人士杯測，選定高品質的國姓精品咖啡豆做為比賽用豆。宣布會現場更邀請國姓精品咖啡業者，92 向陽高山咖啡莊園、馨晴咖啡莊園、雅谷咖啡莊園等 3家國姓在地咖啡莊園，手沖咖啡供來賓品飲。

邱美玲鄉長於賽事啟動宣示會上表示，南投縣國姓鄉是台灣咖啡產業重鎮，咖啡產量居全國數一數二，鄉里推廣咖啡不遺餘力，不但首創國姓精品咖啡產地認證標章，提高國姓咖啡出產品質，也持續舉辦咖啡烘焙比賽，廣邀全台各地咖啡烘焙好手齊聚南投，點亮咖啡烘焙賽事盛典招牌。最後優勝的冠軍選手將直接保送「大港盃咖啡國際交流賽」參賽資格，與世界頂尖選手一較高下！

「2023 全國咖啡烘焙賽」自16日舉行選手說明會，下午即刻提供選手進行試烘、熟悉烘豆機操作。17、18日連續兩日進行初賽與作品評鑑，晉級 12 名選手接續於 19日決賽爭奪冠亞軍，20日頒獎典禮後，將舉行烘焙賽首屆的賽後咖啡分享會，開放一般民眾免費報名入場，聆聽參賽選手分享咖啡烘焙實戰經驗，並可免費品飲優勝作品沖泡淬煉的國姓精品咖啡！鎖定「國姓臺灣精品咖啡」（https://www.facebook.com/GuoShingCoffee）臉書粉專，更多賽事相關訊息陸續公開！

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