以巴戰事起！台灣金融3業與國人基金投資 對以色列曝險1787.92億
以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）全面開戰，也引發投資人關注。根據金管會今（12）日公布最新統計，截今（2023）年8月底，台灣金融3業包括銀行、保險及證券業對以色列曝險新台幣1725.77億元，主要持有以色列債券及金融債券。另外，國人投資以色列相關投信基金有106檔，曝險62.15億元，合計台灣金融3業與國人基金投資曝險1787.92億元，金管會強調，目前風險尚屬可控。
記者顏真真／台北報導
金管會銀行局指出，截至今年8月底，銀行業對以色列曝險31.77億元，較去年同期25.91億元略增，其中授信7.71億元，投資24.06億元，整個投資部位主要以債券為主，包括政府債券及金融債券，以收取固定利息為目的長期持有，另至8月底也已提列評價或減損2.27億元。
保險業部分，保險局表示，至今年8月底對以色列曝險1694億元，主要都是壽險業投資，產險業沒有，而且跟去年同期1668億元相較，也多了26億元，增加很少，而且都是投資以色列公債，目前正常付息。
至於證期業包括證券、期貨及投信投顧業都沒有以色列曝險部位。不過，國人投資以色列相關的投信基金有106檔，曝險62.15億元，占投信基金規模0.1%，去年同期有80檔、曝險金額51.31億元，占投信基金規模0.11%，年增10.84億元，證期局表示，主要是新興市場債券基金增加的部位，看來占比不高，風險尚屬可控，目前也沒有什麼異常狀況。