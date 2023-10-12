星展銀估美今年不會再升息　台灣經濟第4季有望U型復甦

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於非科技出口尚未表現出明顯的復甦跡象，加上高債務負擔的限制，中國當局可能不會急於透過傳統的財政刺激措施來增加房地產和基礎設施投資，這將持續抑制全球對工業金屬、建築材料和其他大宗商品的相關需求。
台灣第4季投資仍將表現疲軟，馬鐵英指出，台灣製造業整體庫存出貨比持續回落，但仍略高於歷史正常水準，去庫存可能會在第4季持續下去，從而在今年年底前消化庫存，並自2024年第1季開始恢復生產，而製造業產能利用率亦尚未完全正常化，短期内仍將抑制企業設備投資動能。
不僅如此，在利率上升和貸款條件收緊的推動下，台灣的住宅房地產市場已進入調整週期，營建業投資動能不足。同時，隨著台灣企業積極追求供應鏈多元化，對外直接投資持續跑贏外國直接投資，也意味着淨投資差額的擴大。
星展銀也預估台灣第4季消費成長預計放緩。今年上半年，私人消費支出年增率已飆升9.5%，較趨勢成長高出7個百分點。疫情後重新開放、預防性儲蓄釋放的影響已基本顯現，而現金發放、財政刺激措施亦展現成效，在效益結束後消費成長將有所放緩，只是由於勞動市場狀況依舊穩健，因此整體消費成長仍可望維持在健康水準。
在物價方面，星展對今年台灣通膨預測仍為2.3%，但將2024年預測從1.4%上調至1.7%，預計今年第4季消費者物價指數（CPI）將維持在2%以上，2024年第1季開始回落至1.5-2%的區間。食品通膨風險值得關注，尤其聖嬰現象可能會強化颱風的影響，增加農業損失風險，也可能會在未來幾個月導致全球糧食價格上漲，透過進口管道推高台灣的食品通膨。
油價上漲也是一項風險。馬鐵英認為，鑑仿中東衝突升級，若接下來以色列對伊朗采取報復行動，或美國對伊朗實施更嚴格的制裁，均可能擾亂其石油供應，導致全球油價上漲。
不過，馬鐵英說，整體而言，台灣經濟已經走過低谷，步入溫和復甦軌道，潛在風險主要將來自全球經濟放緩、美國對中國的技術管制及中國對台灣的貿易限制。全球金融條件的持續緊縮、宏觀景氣的低迷可能會限制消費者和企業對電子產品的需求，特別是智慧型手機和個人電腦的汰換需求。
同時，中國電子企業持續取得先進晶片的技術進步，美國晶片公司亦持續向中國市場供應客製化AI晶片，可能導致美國進一步收緊對中國的技術管制，拖累全球半導體產業的復甦前景。而中國對台灣的貿易限制也是一項潛在風險，若兩岸ECFA終止，將影響台灣對中國的非電子產品出口。在ECFA早收清單下享有關稅減免待遇、並高度依賴中國出口市場的產業，例如石化與機械，受到的影響可能最大。