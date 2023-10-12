台灣麻將最大黨立委提名　郭璽：貫徹爭取麻將除罪化

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台灣麻將最大黨主席郭璽表示，原本對政治沒有興趣的，因為關注長照議題，發覺政府和社會對老人打打小牌的消遣娛樂都被歸類為賭博行為，經常被抓進警察局甚至還要上法院，所以他開始奔走籌備成立「台灣麻將最大黨」，去年10月成為國內第82個政黨。
記者會中郭璽也提及這次立委選舉的主要參選政見，包含積極推動「65歲以上住民，在公開合法場所打麻將輸贏新台幣一千元以內，應該視為符合刑法第266條第3項賭博罪但書之規定，排除該條文處罰。」公投連署並通過公投，拿回人民應有的基本權利。積極推廣長者參與正當麻將休閒活動，預防長者失智症，減輕年輕人照護負擔，降低國民健康保險醫療負擔。積極替麻將休閒同業爭取成立「麻將休閒業」業別，讓行業受政府正視與管理，宣導麻將休閒館為國人娛樂場所，導正國人對麻將休閒館與賭博劃上等號的偏見。
郭璽表示，麻將是我們的國粹，韓國和日本等國家都可以允許麻將合法存在，但在國內長期被污名化，也剝奪長輩打麻將的權利，甚至變成一種犯罪行為，非常不合理。另外像西洋棋、圍棋、象棋、橋牌都可以被台灣列為競技項目，並在體育署下設立委員會，而麻將卻被排除在外。
郭璽指出，這次的參選就是要希望透過最大黨推出全國立委參選人的行動，正式來一場革命，讓政府跟民眾可以看見相關的問題，反轉麻將被污名的形象，讓麻將成為合法的智力競技活動，照顧老人的心理健康，最終成為全民的正當休閒娛樂。