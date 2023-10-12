巷仔內／昨日國光、今日高端！國產疫苗慘案又重演

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但當時尚未進行第三期臨床試驗的高端新冠肺炎疫苗，安全性、效益等都遭各方質疑，且因為眾多政治因素，民眾對於高端疫苗的不信任感加劇，甚至出現「挺高端」和「反高端」兩派聲浪，至今相關爭議仍未完全解決，而疾管署也在採購500萬劑後，未再採購該公司的新冠肺炎疫苗。
各界針對高端公司的疑慮從新冠肺炎疫苗延燒到流感疫苗，10月2日流感疫苗公費開打前就有家長表示，不願意讓孩子接種高端公司生產的流感疫苗，並引發後續拒打潮，陸續有縣市宣布「不會將高端流感疫苗配往校園」，都讓本應不能挑選廠牌的公費流感疫苗，重演新冠肺炎疫情間「選疫苗廠牌」的情況。
其實，高端所經歷的系列爭議，早在2009年H1N1疫情期間、國光公司開發流感疫苗時就曾發生過類似事件，當初國光流感疫苗也僅通過專案核可、並非取得正式藥證，就要全面開放施打，遭到各界質疑其安全性與有效性，使民眾對於是否接種相關疫苗感到猶豫。
國光流感疫苗備受外界質疑之際，當年又發生一名懷胎11週的孕婦接種國光流感疫苗後流產的事件，另有一位7歲男童接種疫苗後死亡，雖兩起事件都被證實與國光流感疫苗無關，但民眾不安已成定局，使當年接種情況並不理想，此後很長一段時間，許多民眾仍對接種國光流感疫苗感到排斥。
國光流感疫苗走過10餘年的艱辛歲月後，在高端流感疫苗成為眾矢之的之際，反而翻身成為可接受選項，而高端重走國光舊路，唯一幸運的恐怕是目前接種高端疫苗的民眾中，尚未有人出現嚴重的接種後不良反應事件，因此仍有一派民眾願意力挺到底。
同樣在疫情期間找到機會、並受政府補助而成長的兩間疫苗公司，時隔多年卻經歷著類似的爭議情節，足見政府在疫情緊急狀況下資助的國產疫苗公司處境10年如一日，監管單位的措施無法取信民眾，而公司也難有能力提出充足證據自清，導致「國產」招牌搖搖欲墜，後續開發的疫苗產品聲譽也受影響。
面對國光流感疫苗、高端新冠肺炎疫苗、高端流感疫苗所經歷的爭議，衛福部與相關主管機關應徹底檢討國內生技廠的扶植作法，否則「昨日國光、今日高端」，未來可能還會有下一間廠商成為民眾眼中的「下下選」，並再度重演歷史，讓「國產」與「政府扶植」成為生技廠難逃的原罪。