智庫：中東歐經濟被德國拖累　俄羅斯可打長期戰爭

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德國製造業的生產據點遍佈中東歐，波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利與德國的關係尤其緊密；報告預測，這4個中歐最重要國家受德國衰退的影響最大，下滑的趨勢恐怕還會加劇。
報告撰寫人、賽爾維亞經濟學家尤瓦諾維奇（Branimir Jovanović）指出，「中東歐經濟成長高於西歐的傳統，暫時在許多國家消失」。
受能源價格高漲和全球需求放緩的衝擊，各大預測機構最近不斷下修德國的成長率，國際貨幣基金（IMF）預測德國經濟今年將萎縮0.5%，明年僅成長0.9%，復甦速度比原先預期還慢。
至於受俄羅斯大舉入侵的烏克蘭，復甦的速度優於預期。
報告指出，僅管俄國艦隊封鎖黑海和轟炸糧倉，烏克蘭農產品的出口從7月到8月成長了16%，預計今年烏克蘭的經濟將成長3.6%。
不過，烏克蘭學者賓尤克（Olga Pindyuk）強調，波蘭和匈牙利禁止進口烏克蘭穀物，凸顯歐盟對烏克蘭支持的分裂浮上檯面，烏克蘭經濟的風險正在上升。
此外，烏克蘭戰爭支出佔國內生產毛額（GDP）的比例達27%，她指出，西方任何減少金援的動作，對烏克蘭經濟將有災難性影響。
僅管西方對發動戰爭的俄羅斯實施大規模制裁，盧布也跌勢不斷，俄羅斯經濟的表現優於外界預期，報告預測，由於暢旺的軍火工業和實質薪資成長，今年俄羅斯的經濟將成長2.3%。
智庫的俄羅斯專家艾斯楚夫（Vasily Astrov）還說，即便軍費支出大增，政府赤字只佔國內生產毛額的2.5%，「俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）還有更多時間資助他發動的這場戰爭」。（編輯：周永捷）1121012