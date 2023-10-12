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秀英來台灣吃牛肉麵！柴犬才不在乎「少女時代」　直接大便給她看

▲「少女時代」成員秀英在台灣，一隻柴犬在她面前解放，笑翻眾人。（圖／秀英IG）
▲「少女時代」成員秀英在台灣，一隻柴犬在她面前解放，笑翻眾人。（圖／秀英IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女團「少女時代」秀英今（12）日久違來台，除了15日會在台北國際會議中心TICC舉辦見面會，也將出席其他活動。她告訴南韓粉絲「很想吃台灣牛肉麵」，果真一落地台灣就去品嚐，還在IG曬出台北街道的各種美景，豈料一隻柴犬亂入當眾解放，讓秀英滿頭問號。

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▲秀英愛上台灣牛肉麵。（圖／秀英IG）
▲秀英愛上台灣牛肉麵。（圖／秀英IG）
秀英分享牛肉麵、台北建築與街道的照片，更打上繁體中文「漂亮」稱讚台灣日落美景；去喝咖啡時，一隻柴犬直接在她面前解放，逗樂秀英表示：「..？」

秀英為了台灣見面會，日前特別錄影片表示：「我終於終於要以亞洲巡迴粉絲見面會『My Muse』去跟大家見面啦！是的，要與好久不見的台灣SONE們見面，還要帶給大家幸福的種子，實在是非常的期待，相當興奮！見面會的日期是10月15日星期日的下午6點在TICC舉行，讓我們試著共同創出美好的回憶吧，好想你們啊～當天...見...喔，I miss you～」

由於秀英9月在首爾場曾帶來NewJeans《Hype Boy》、LE SSERAFIM《ANTIFRAGILE》、BLACKPINK《Shut Down》、IVE《I AM》等時下熱門夯曲表演，屆時台灣SONE（粉絲名）有望欣賞到同樣演出。

▲▼秀英稱讚台北「漂亮」。（圖／秀英IG）
▲▼秀英稱讚台北「漂亮」。（圖／秀英IG）
▲▼秀英稱讚台北「漂亮」。（圖／秀英IG）
 

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