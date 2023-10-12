倒油在排水溝？新竹市環保局到場稽查 調查結果出爐：開罰4800元
網紅Toyz（劉偉健）日前踢爆全台最有錢YTR超哥的「超派炸雞」新竹店，半夜「倒東西在水溝中」，新竹市環保局展開調查，今（12）日該店員工倒入水溝的物質實際為「清洗鍋具之廢污水」，依違反《廢棄物清理法》，開罰4800元罰鍰，若未改善可按日連續處罰。
記者林莞茜／綜合報導
Toyz在日前發布的影片中，評測「全台最有錢YTR」YouTuber超哥名下品牌「超派炸雞店」的食物好吃與否，結果意外踢爆新竹分店的員工在半夜「倒油在水溝」；事後，超哥與超派炸雞聯合創辦人文哥一起出面共同回應「事發當天就與新竹巨城店聯繫並了解事情，釐清事情真相是，確認是員工傾倒洗油鍋的『廢水』，而不是廢油，但對此讓社會大眾觀感不佳，我們感到不好意思，我們會誠心認錯，並且要求改善。」
對此，新竹市環保局在8日下午就前往「超派T炸雞」新竹巨城店進行稽查，調查結果顯示，掉入水溝為清洗鍋具之廢污水，並造成排水溝蓋及周遭地面有油垢污染。
竹市環保局指出，現場已要求業者立即清理水溝，並勸導營業用廢油或廢水，不可直接傾倒入水溝。針對違規事項，已依違反「廢棄物清理法第27條第2款規定」擬裁處4800元罰鍰，並就違法事實及要求改善。