國際房東資產配置重穩定 商用不動產成海外投資新標的

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「保值、穩健、安全」是高資產族群海外置產最在意的要件，加拿大迎合上述優勢，而溫哥華作為亞洲進入加拿大的首要門戶，移民帶來的人口紅利、剛性需求強勁，最被視為置產熱區。
移民加拿大多年、閣睿創辦人徐睿隆分析，北美政經局勢穩定、貨幣及匯率強勢，吸引投資者布局，然而更關鍵的還有商用不動產在加拿大「免身分就可購置」，尤其可供專業型業種進駐且剛需強勁的商用不動產，在這波投資熱潮中異軍突起，強烈吸引著「國際房東」關注，不只台灣買家，洞悉趨勢的越南、香港、大陸等地的亞洲富豪也紛紛搶進。
徐睿隆指出，商業不動產長期被忽視，細究其投資效益遠遠高於住宅，租賃管理方面，也比住宅來得要省心，免除地稅、空置稅、投機稅、管理費、保險等費用，若以同樣金額房地產標的來看，預估商業不動產租金回報率更高於住宅產品的。
以加拿大溫哥華為例，當地指標推案「閣睿Marco Polo」醫療．教育商業廣場，正是專業型、特殊用途商用不動產，有專屬醫療樓層、教育樓層，其前瞻思維與貼心規劃，吸引加拿大第一醫療集團R-MEDY更斥資2200萬加幣，一口氣購入逾半個樓層，規劃設立旗艦級診所。溫哥華大都會交響樂團VMO的教育中心與政府托育中心也確定進駐，讓「閣睿Marco Polo」醫療．教育商業廣場在醫療界、教育界引起熱議，聚客效應帶動同業跟進，據悉，已有客戶洽談醫療樓層「包層購買」，海外商用不動產再掀熱潮。