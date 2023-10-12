KID婚禮砸百萬元！老婆「仍留唯一遺憾」　他承認：真的沒錢了

吳宗憲豪包100萬給KID　10戰友感性喊：沒瘋面仔就不叫《玩很大》

▲吳宗憲（右）和KID是10年戰友，婚禮豪氣包100萬，並感性稱KID是《綜藝玩很大》的精神指標，「沒有我們的瘋面仔，那就不叫《玩很大》」。（圖／記者陳明中攝）
▲吳宗憲（右）和KID是10年戰友，婚禮豪氣包100萬，並感性稱KID是《綜藝玩很大》的精神指標，「沒有我們的瘋面仔，那就不叫《玩很大》」。（圖／記者陳明中攝）

記者黃盈容／台北報導

KID（林柏昇）和老婆「東區妹仔」Rita 國慶日補辦婚宴，綜藝天王吳宗憲霸氣包100萬紅包，引起熱議。2人一同主持《綜藝玩很大》邁入第10年，有著超越家人的情感，更一起歷經失去摯友小鬼的痛。吳宗憲今（12）日出席三立金鐘分享會，稱KID是《綜藝玩很大》的精神指標，「沒有我們的瘋面仔，那就不叫《玩很大》」。吳宗憲也坦言：「他屢屢都刺激了我要繼續往前衝，我那個放棄的心，至少出現過10次。」

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吳宗憲和KID因《綜藝玩很大》培養出革命情感，每每出外景，晚上總會聚一起聊天，互相扶持10年，是彼此生命中不可或缺的存在，對吳宗憲來說，100萬的紅包，根本不算什麼。吳宗憲今也透露，這是他個人包過第二大包，最大包的則是給家人的，KID在他心裡地位可想而知。

▲吳宗憲（中）、KID（右）、坤達主持《綜藝玩很大》培養出革命情感。（圖／資料照，記者陳明中攝）
▲吳宗憲（中）、KID（右）、坤達主持《綜藝玩很大》培養出革命情感。（圖／資料照，記者陳明中攝）
吳宗憲已過耳順之年，主持《綜藝玩很大》總是賣命跑跳，受過不少傷，他不禁對KID、坤達喊話：「我現在也都跑不動了，該你們辛苦了。」覺得可交棒給2年輕人扛。

吳宗憲坦言，《綜藝玩很大》若少了他自己，依舊是可以做下去，但假如少了KID就無法，「沒有我們的瘋面仔，那就不叫《玩很大》，因為他是《玩很大》的精神」。他動念想放棄《綜藝玩很大》主持棒至少10來次，但總因KID的刺激，讓他繼續往前衝。

對於另一名搭檔坤達，吳宗憲大讚他非常認真，雖本來還有些偶包，目前綜藝感已慢慢出來了。

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