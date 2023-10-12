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布林肯會納坦雅胡！強調美國「永遠支持」以色列　同時提出一警告

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今（12）日出訪以色列會見以色列總統納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），強調美國永遠支持以色列，表達全力相挺的立場。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今（12）日出訪以色列會見以色列總統納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），強調美國永遠支持以色列，表達全力相挺的立場。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas），本月7日對以色列發動大規模襲擊，以色列則對加薩地區回以全面封鎖與轟炸，以巴衝突持續。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今（12）日出訪以色列會見以色列總統納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），強調美國永遠支持以色列，表達全力相挺的立場，但布林肯也提出一警告，指出「避免傷害平民」非常重要。

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綜合外媒報導，布林肯在會議開始時先對納坦雅胡表示，「我們就在這裡，我們不會去任何地方」，接著布林肯提到自己的猶太血統，強調他對以色列人遭到哈馬斯襲擊的恐懼感同身受，痛批哈馬斯的暴行沒有任何藉口和理由。

布林肯承諾美國會向以色列提供更多彈藥以及軍事援助，也附和納坦雅胡所說哈馬斯跟伊斯蘭國（IS）一樣糟糕的看法。不過，布林肯強調以色列有權自衛，但「如何進行自衛」很重要，布林肯指出民主國家與恐怖分子的差別就在於，民主國家會堅持不同的標準，並且承擔責任，重視人類的生命和尊嚴。

布林肯表示，「採取一切可能的預防措施避免傷害平民」非常重要，我們對每一個無辜平民生命的逝去，不分信仰與國籍都表示哀悼，布林肯強調，哈馬斯不能代表所有巴勒斯坦人民。

納坦雅胡則在與布林肯會談後表示，感謝美國在「對抗哈馬斯野蠻行為的戰爭中」，對以色列展現出難以置信的高度支持。納坦雅胡強調，哈馬斯已經是「文明的敵人」，如同伊斯蘭國一樣應該被「鎮壓」，被徹底趕出國際社會。

 

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