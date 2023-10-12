全台首例！北監受刑人聲請「在監投票」獲准 桃園選委會將提抗告
一名於台北監獄的林姓受刑人，因不滿其服刑期間無法行使明年總統及立委選舉投票權，向法院提起訴訟並聲請假處分。台北高等行政法院今（12）日裁定，桃園市選委會應於本案訴訟確定前，在台北監獄設置投票所或其他適當方法，供林姓受刑人投票。對此，桃園市選委會稍早表示，已經和中央選委會達成共識，將向台北最高行政法院提起抗告。
記者林莞茜／綜合報導
受刑人林男主張，自己是選舉權人，但先前未能實際行使投票權，委由社團法人監所關注小組函請中選會、桃園市選舉委員會於2024年選舉時，在北監設置投票所；然卻獲中選會及桃園市選委會函覆表示，監所戒護收容人外出前往監所所在地的投票所投票，涉及法務部權責；如果在監所內設置投票所，屬於特設投票所，即選務機關針對特定身分選舉人，在特定地點設置投票所，是不在籍投票類型之一。
林男認為，選舉投票日在即，仍難以行使投票權，遂向台北高等行政法院提起行政訴訟，並聲請定暫時狀態處分。
北高行合議庭審理後認為，現行法上，經判處罪刑而入監執行徒刑的受刑人，選舉投票權並不會喪失，而林男年滿20歲，戶籍於2019年12月遷入北監，設籍迄至2024年1月13日投票日將逾4年，於國內繼續居住6個月以上，於選舉投票日時仍在監執行。林男是戶籍在北監的選舉權人，應無疑義。
北高行合議庭認為，受刑人縱使不符合外出要件，仍享有投票權，國家仍應以其他方式（例如依法設置適當投票所）保障投票權，而林男有選舉權卻無法行使，形同受到剝奪，屬於重大損害，有急迫危險，因此裁定桃園市選舉委員會於本案行政訴訟確定前，應暫先准予於台北監獄內設置投票所或其他適當方法，供林男行使投票權。可抗告。
對此，桃園市選委會表示，已經和中央選委會達成共識，將向台北最高行政法院提起抗告。