小禎、佩甄當YTR！請到球后曾雅妮當嘉賓 開完刀確定美國復出
胡盈禎（小禎）、李佩甄這對超級好朋友，最近合開YouTube節目《胡李親古忙什麼》，以2人姓氏「胡李」加上韓文朋友諧音為節目名。邀請不同好友和她們邊打高爾夫球邊聊天，首集就邀請重磅卡司「世界球后」曾雅妮。曾雅妮也大方公開在美國開刀的近況，佩甄搞笑說：「是雙眼皮嗎？很自然。」小禎補刀：「應該是鼻子吧。」其實，曾雅妮過去兩年在美國做了左右兩邊髖關節的手術，但目前已將自己的身心靈調適到最好，這個月就會從美國復出球壇。
記者黃盈容/綜合報導
小禎和佩甄近年都迷上打高爾夫球，也曾看過女神孫藝真在韓國上高爾夫球頻道節目，2人決定一起經營節目《胡李親古忙什麼》。小禎雖然球齡僅半年，但她非常熱血，即使要錄影、健身，仍堅持一週最少打三天球，因此打了3個月就破百桿，進步神速。小禎說：「球場上有很多朋友相聚的機會，就不會科技冷漠顧著玩手機，打完球後去吃飯，友情更緊密。」今年以來「甜蜜點」已去過韓國等地打球，十二月又要出發到越南，邊揮桿邊旅遊。
曾雅妮擔任首集嘉賓，小禎頻問曾雅妮：「周杰倫開球開得過你嗎？那他開球有比我遠嗎？我有比昆凌遠嗎？」佩甄則把握機會跟曾雅妮請教打球的技巧，結果獲得「頭要留住」的答案。她還問曾雅妮：「如果我們（打球）要改掉一個東西，要改什麼？」小禎相當有自知之明說：「改掉我們的嘻嘻哈哈吧。」
曾雅曾經快速在高球界成名、也遇過瓶頸，她感性分享自己抒發壓力的方式是打坐：「我去參加內觀，十天不講話，中午以後不能吃東西，每天打坐十一個小時，一開始打坐哭了五天。」如今卻成了她充電的方式。