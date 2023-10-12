《初戀》佐藤健醫院動鼻子手術！傳LINE訊息全曝光 親自公開照片
日本男神佐藤健因為電視劇《戀愛可以持續到天長地久》、《First Love 初戀》、《神劍闖江湖 最終章》系列電影，在台廣為人知。寵粉出名的他，特地設立LINE帳號跟粉絲互動，今（12）日他突然傳訊息表示「因鼻竇炎動了手術」，粉絲紛紛喊話祝他早日康復。
記者陳雅蘭／綜合報導
佐藤健沒有使用X（前身為Twitter）、IG，僅有新浪微博帳號；他於2016年開通官方LINE，並證實「本人經營」，經常問候、傳訊「起床沒？」、「在幹嘛？」和祝賀節慶、報備近況之外，亦時常替作品宣傳、發送獨家照片，以及秀出和寵物貓的私密照，有別於其他藝人經營的社群軟體，佐藤健選用LINE的方式展現「男友力」與歌迷聯繫感情，好友人數至今已有510萬。
今晚佐藤健用LINE表示「因鼻竇炎動了手術」，過了40多分鐘後再說：「現在沒事了。」更秀出塞進鼻子的棉球，彷彿真的在與女友對話、報平安的視窗，立即引起討論，粉絲也擔心偶像健康，紛紛祝他早日康復。
週刊《週刊女性》今發行的內容中，也報導佐藤健動手術的新聞，根據佐藤健身邊人士透露，佐藤健拍《如果能說100萬次就好了》時常常打噴嚏、流鼻水，起初以為是感冒，但症狀持續一段時間未改善，佐藤健為此感到困擾，拍完《繼母與女兒的藍調 2024年謹賀新年特別篇》後終於有休息時間，於是決定動手術，「現在不動手術的話，不知道什麼時候才能做了」。據悉，佐藤健將休息1至3個月，快的話明年初就能復工。