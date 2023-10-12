總在無意間慘淪月光族！12星座「破財黑洞」全公開　命理師曝解方

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牡羊座
你的漏財黑洞是衝動消費，尤其是在情緒不穩定的時候，你會用買東西來發洩或安慰自己，但這樣只會讓你的荷包越來越空。 你應該學習控制自己的情緒，避免在沒有理智的情況下做出不必要的購買。 你也可以設定一個月度預算，並且嚴格執行，不要超支。 如果你真的想買某樣東西，可以先等一天再決定，看看自己是否真的需要它。
金牛座
你的漏財黑洞是物質享受，你喜歡高品質丶高價位的東西，不論是食物丶衣服還是家具，你都不惜花大錢去追求。 你認為這是對自己的犒賞，但其實這也是一種浪費。 你應該學習節儉，不要把錢都花在外表上，而是要投資在自己的內涵和能力上。 你也可以找一些性價比高的產品，不一定要買最貴的才是最好的。
雙子座
你的漏財黑洞是社交活動，你喜歡和朋友出去玩丶吃飯丶喝酒丶看電影，你覺得這是生活的樂趣，但其實這也是一種開銷。 你應該學習節制，不要每天參加各種聚會，而是要選擇一些有意義和有價值的活動。 你也可以和朋友一起做一些低成本或免費的事情，例如散步丶看書或做志願者，這樣既能增進友誼又能節省金錢。
巨蟹座
你的漏財黑洞是家庭支出，你非常重視家人和親友，你會用錢來表達你對他們的關心和愛護，但其實這也是一種壓力。 你應該學習理性，不要把自己的責任和義務放得太重，而是要讓自己有足夠的空間和時間去照顧自己。 你也可以用其他方式來關心和幫助他們，例如聽他們說話丶給他們建議或陪他們做事，這樣更能增加感情。
獅子座
你的漏財黑洞是虛榮心，你喜歡展現自己的成就和地位，你會用錢來買名牌丶名車或名表，但其實這也是一種自欺欺人。 你應該學習謙虛，不要把自己放在高處，而是要與人為善丶與人分享。 你也可以用錢來做一些有益於社會和他人的事情，例如捐款丶贊助或公益活動，這樣更能獲得尊重和讚賞。
處女座
你的漏財黑洞是完美主義，你對自己和別人的要求都很高，你會用錢來追求最好的品質和效果，但其實這也是一種過度。 你應該學習寬容，不要把自己和別人逼得太緊，而是要接受一些不完美的事實和情況。 你也可以用錢來獎勵自己和別人，例如買一些小禮物丶請客吃飯或旅行，這樣更能放鬆心情和增加信心。
天秤座
你的漏財黑洞是優柔寡斷，你喜歡和別人相處和合作，你會用錢來維持關係和平衡，但其實這也是一種依賴。 你應該學習自主，不要把自己的決定和責任都交給別人，而是要有自己的主見和立場。 你也可以用錢來培養自己的興趣和技能，例如報名一些課程丶讀一些書或參加一些活動，這樣更能提升自己的價值和魅力。
天蠍座
你的漏財黑洞是控制欲，你喜歡掌握一切的情報和資源，你會用錢來獲得權力和影響力，但其實這也是一種執著。 你應該學習放手，不要把自己的秘密和財富都藏起來，而是要與人分享和合作。 你也可以用錢來幫助自己和別人，例如捐贈一些物品丶支持一些計畫或協助一些人，這樣更能獲得信任和感激。
射手座
你的漏財黑洞是冒險精神，你喜歡探索未知的領域和挑戰極限，你會用錢來體驗新奇和刺激的事物，但其實這也是一種浪費。 你應該學習節制，不要把自己的金錢和時間都投入在風險很高的事情上，而是要有一些計畫和目標。 你也可以用錢來增加自己的知識和見識，例如購買一些書籍丶訂閱一些雜誌或觀看一些紀錄片，這樣更能拓展自己的視野和思維。
摩羯座
你的漏財黑洞是工作狂，你喜歡努力奮鬥、不斷進步，你會用錢來投資自己的事業和未來，但其實這也是一種壓力。 你應該學習放鬆，不要把自己的生活和快樂都犧牲在工作上，而是要有一些休閒和娛樂。 你也可以用錢來享受自己的成果和回報，例如購買一些舒適丶美觀或實用的物品丶請假去度假或請客吃大餐，這樣更能犒賞自己和家人。
水瓶座
你的漏財黑洞是創意思維，你喜歡創造新穎丶獨特或前衛的東西，你會用錢來支持自己的想法和理想，但其實這也是一種固執。 你應該學習適應，不要把自己的觀點和方式都認為是最好的，而是要聽取別人的意見和建議。 你也可以用錢來參與一些社會和人文的事務，例如加入一些團體丶組織或運動，這樣更能與人溝通和合作。
雙魚座
你的漏財黑洞是感性心靈，你喜歡沉浸在自己的夢想和幻想中，你會用錢來滿足自己的情感和渴望，但其實這也是一種逃避。 你應該學習理性，不要把自己的金錢和感情都花在不切實際的事情上，而是要有一些判斷和分析。 你也可以用錢來培養自己的實力和才華，例如學習一些技藝丶藝術或文化，這樣更能展現自己的個性和風格。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。