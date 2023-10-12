巷仔內／馬文君涉洩密！攸關國安立院應先停權釐清真相　亡羊補牢

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當時的會議召委是民進黨立委王定宇，王定宇日前受訪時說，雖然馬文君未簽保密協議，但根據《立法委員職權行使法》，馬文君還是可以開會。事實上，馬文君既然有多次不願遵守保密的紀錄，身為國會多數的民進黨，早該將馬文君移送懲戒委員會，將馬文君停權，不得再進入議場或是委員會會議室。
但令人不解的是，當時民進黨對此並未多做表示，還讓馬文君2020年連任成功。養案養了將近6年，若馬文君真是洩密慣犯，這近6年的時間，馬文君有機會參與更多次的機密會議，獲悉的機密、洩密的程度，恐怕已達動搖國本的程度，令人難以想像。這樣的結果，難道是民進黨所樂見？
選舉年到了，民進黨猛攻馬文君，國民黨反控，民進黨是為選舉操作。過去幾次的經驗確實也很難不讓人這樣聯想，例如2019年中國商人向心夫婦，就捲入共諜案，民進黨不久後也火速三讀通過《反滲透法》，但向心夫婦上月已無罪確定，《反滲透法》立法迄今也只有三次起訴案件。
又例如國民黨立委吳斯懷，4年前民進黨高喊要「下架吳斯懷」，避免吳斯懷洩漏國家機密，吳斯懷進立法院後，一開始為避嫌，並未參與國防委員會，但吳斯懷從2022年開始，也進入國防委員會迄今。吳斯懷這兩年多時間，是否也曾洩漏什麼國家機密？又或是，民進黨一樣對吳斯懷無可奈何？
馬文君曾是揭發慶富案的功臣之一，2016年7月馬文君就率先揭露，慶富造船公司打敗台灣國際造船，贏得合約353億元的獵雷艦標案，負責承製6艘獵雷艦，但慶富在財務上有很多狀況，聯貸案銀行延遲不敢撥款，導致慶富付不出給義大利船體載台製造商開模費，勢必無法如期交艦。慶富案讓馬文君知名度大增，事後也確實如馬文君所言，慶富案弊端重重，不少海軍高層都遭記過處分。
6、7年過去了，馬文君又因海軍造艦案聲名大噪，不同的是，這次馬文君自己成了當事人。但現在才要檢調開始調查，已緩不濟急，當務之急還是立法院先自清啟動調查，該停權就停權、該移送懲戒就移送，否則四年就一次的「共諜案」又來了，反而只是淪為政治口水，民眾難以釐清真相，也坐視國家利益、國防安全不斷被傷害。