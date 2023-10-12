哈馬斯曾被富比士評為「最有錢恐怖組織」！炒房、數位幣樣樣都來

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根據《EuroNews》報導，哈馬斯的金流來源至少包括下列各項：
數位幣。根據數位幣分析公司BitOK的報告，與哈馬斯相關的數位貨幣錢包，在過去兩年就收到了4100萬美元，而根據另一個研究機構Elliptic的報告，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織，在過去兩年更是收到了9300萬美元的加密幣，數位幣已經成為新興籌資管道。由於以色列執法部門的要求，加密貨幣交易所幣安已於10日凍結了數百個與哈馬斯相關的加密幣帳戶。
伊朗的支持。伊朗是眾所周知的哈馬斯金主，根據美國政府說法，伊朗每年向哈馬斯提供的資金高達1億美元。除了伊朗，卡達和土耳其等阿拉伯國家，以及波斯灣地區的巴勒斯坦僑民，也都給予巴勒斯坦人大量的財政支持，這些資金有多少最終流向哈馬斯，則難以追蹤。
慈善捐款。哈馬斯也會藉著所謂的天課（Zakat），即伊斯蘭慈善捐款，來執行其目標。不僅如此，哈馬斯還有成立附屬的慈善機構，專門在海外進行募款活動，說法是會把善款用來幫助改善巴勒斯坦人民的社會福利，但也有些附屬慈善機構，最終仍被認定是恐怖組織，而哈馬斯拿到捐款後如何使用，也難以追蹤。
稅收。哈馬斯實質控制了加薩走廊地區，對當地來自埃及的貨物課以關稅，像是香菸、燃料、建材等等，而自2022年起，連巴勒斯坦西岸地區的產品進入加薩，也要被收稅，讓本已維生困難的加薩平民生活更加貧困。
房市投資。哈馬斯有一個專門負責投資的機構，根據德國的報告，2022年哈馬斯透過投資土耳其、沙烏地阿拉伯、阿爾及利亞等地的房地產和建築業，獲得超過5億美元的資金收入。雖然這類財務活動會遭到美國財政部的制裁，但哈馬斯持續變換方法進行投資。
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