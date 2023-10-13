邊境解封周年！71%資方看好「勾型復甦」　24.7%企業虧損中

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相形之下，「企業」方面感受的狀況，又依序是：其中71.1%認為「平緩勾型復甦」；有18.6%認為「階梯式復甦」；也有8.2%認為「打底U型復甦」；僅2.1%認為「強彈V型復甦」，算是最樂觀的看法。
另外相較於解封前，資方自評過去一年來的營運損益狀況，主要依序為：26.8%屬於「有獲利，但盈餘沒有增加」；25.8%屬於「有獲利，且盈餘有增加」；22.7%算是「損益兩平」；17.5%處於「虧損中，不過持續改善中」；7.2%處於「虧損中，且仍然無法改善」。因此換算下來，等於現階段仍「虧損中」的企業，合計共有24.7%；不過仍保持「獲利中」的公司，合計更佔了52.6%。
雖然解封後，資方營運出現盈餘的狀況較多，但替員工調薪的情形又是如何？根據yes123求職網調查顯示，若以「勞方」角度來看，自去年10月13日「邊境解封」後到現在，任職公司有替自己加薪過的，比例僅佔32.2%，代表「落空的」仍佔67.8%。
不過若以「資方」角度來看，自去年10月13日「邊境解封」後到現在，卻有60.8%的企業表示，其實「有」替員工加薪過，回顧自去年10/13「邊境解封」後到現在，有69.9%的勞工透露，「曾經找（應徵）過」其他公司的工作；這當中的四成六（46.1%）自認「嚮往的」職缺數，若比起「邊境解封」之前，其實算是「有增加」。
還有合計共33.9%的人透露，在解封後這一年以來，「曾經有過」出國工作的計畫，其中包含了：28.2%屬於「尚未成行」；5.7%屬於「已經成行」，因此真正成為「海漂族」的仍算少數。