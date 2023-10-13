3成9企業人力異常吃緊！最高願加薪9.3%解決　報復性轉職潮啟動

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假如以「職務別」來看，前五大缺工人員依序為：「客服或門市人員」（34.9%）、「業務或銷售人員」（33.1%）、「藍領技術型人員」（30.3%），以及「產線作業人員」（27.7%）、「財務會計人員」（25%）。其餘也缺人的職務，又分別是：「研發人員」（19.7%）、「行政總務人員」（17.9%）、「行銷企劃或公關人員」（15%），以及「軟體技術型人員」（13.2%）、「硬體技術型人員」（11.1%）。
解讀此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，目前景氣「內熱外冷」，不少企業仍「保守謹慎」看待年底前的市況，招募動作視業績復甦進度，將採取「滾動式調整」，例如觀察出入境人數，觀光人潮回流狀況，不過仍看好解封後的勞動市場，持續處於「事求人」狀態，缺工嚴重的行業，呈現「價量齊揚」榮景：起薪增加，職缺數也增加。
「對於無法跳槽這件事，其實勞工已經隱忍三年了！」楊宗斌指出，之前受限於疫情，有些人嚮往的行業，遲遲無職缺釋出，有些人則延宕出國求職計畫。在「邊境解封」之後，將帶動景氣觸底反彈，使得商業活動明顯復甦，上班族不再消極「潛水式求職」，更宣示後疫情時代的「報復性轉職潮」啟動。
楊宗斌也建議，假如任職企業在過去疫情衝擊這幾年，「很少或者不發」年終獎金，其實過年前考慮轉職，並且開始投遞履歷，非但沒有什麼損失，時機也很好，畢竟此時應徵面試，競爭對手絕對比年後轉職潮少很多；而且若應徵人手吃緊的企業，談薪水的「溢價」空間更大。
楊宗斌進一步分析，若換個角度以「機會成本」估算，如果能找到一份新工作，月薪又比現在高出3000到4000塊，等於年薪多了3.6萬到4.8萬元，假如金額能抵消掉（高於）「獎金分紅期望值」，就可以較無顧慮去尋找新東家、換跑道。