解封出國潮！上班族最愛「日韓泰」 89%認旅費變貴
從去年10月13日至今（13）日，邊境解封已過一年，許多國人都會出國旅遊。根據人力銀行調查，上班族最想去的地區就是日本、韓國、泰國。只是比起疫情爆發前，89%上班族也覺得旅費提高。
記者許若茵／台北報導
根據yes123求職網調查，自去年10月13日「邊境解封」後到現在，「已經或準備」出國玩的上班族，比例達到68.3%，而且主要想旅遊的地區，在可複選狀況下，前五名依序是：「日本」（40.6%）、「南韓」（34.6%）、「泰國」（28.7%），以及「歐洲」（24.5%）、「新加坡」（19.6%）。至於第六到第十名部份，又分別為：「美國」（18.9%）、「越南」（17.5%）、「加拿大」（16.1%），以及「中國大陸」（14.7%）、「紐澳」（14%）。
調查更顯示，若「已經或準備」出國玩，自認「旅費」比起疫情爆發之前：覺得「有提高」的，就佔了88.8%；覺得「沒有提高」的，僅佔11.2%。
觀察前述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，在邊境解封後，不分國內國外，都會有「報復性旅遊潮」出現，雖然預估國人出國旅遊規模，無法立刻恢復到疫情前的市況，不過原本解封前，實施無薪假最大宗的「支援服務業」，也就是旅行社從業人員，有望直接受惠，除了讓資深員工重返工作崗位，避免出現缺工窘境，業界甚至會有新一波的「擴編潮」。
楊宗斌更表示，若外國觀光客來台人次也持續回溫，同樣將帶動飯店、餐飲、休閒旅遊等「內需產業」，擺脫疫情時期的谷底，生意若明顯復甦，業者將積極回補人力，預估在龍年農曆年前，有望重返疫情前的徵才榮景。