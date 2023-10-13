刺青男嗆「你看起來像茶碗蒸」！約輸贏揍倒2男　警到場警棍壓制

我是廣告 請繼續往下閱讀
刺青男說「你點茶碗蒸是你的問題，你一直看著我幹嘛？有什麼問題嗎？怎麼了？大哥怎麼了？」此時眼鏡男也被激到，直接拿起杯子怒敲桌面說「我點茶碗蒸而已」，刺青男突然說「你看起來就像茶碗蒸，坐好就好」，此時店員見狀不對勁出面喊「需要幫你們報警嗎？」
刺青男立刻激動的說「OKOK，幫我報警，這兩個長得像茶碗蒸的東西，看著我幹嘛！下來1樓處理，下來下來下來，不要耽誤人家做生意」眼鏡男則無言的說「下來什麼啦？剛點完餐你們就過來」。
後來第二段影片中，警方正在壓制刺青男，有員警拿起警棍制伏並且大喊「蹲下」，最後綠衣刺青男也被警方壓制並上銬，一旁的女性友人也有出面阻擋，不慎被員警的警棍打到，大叫「欸！你不要打我」，刺青男則是要女友人閃邊一點；而鏡頭轉到另一側，前面兩名眼鏡男被打倒在地，灰衣眼鏡男冰敷臉上的傷口，黑衣眼鏡男則看著地板發呆。由於整起事件太過荒謬，在網路上引起熱議。
據了解，起因是因為姜姓男子（73年次）與其3名友人張男（85年次）周男（83年次）卓女（82年次）在店內用餐，疑似因為王男（88年次）與周男（84年次）在點餐時，一直注視著他，因此覺得王男與周男在瞪他，進而心生不滿，出口嗆聲相約店門口外「輸贏」，訊後雙方依妨害秩序、傷害等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。