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刺青男嗆「你看起來像茶碗蒸」！約輸贏揍倒2男　警到場警棍壓制

▲台北忠孝東路迴轉壽司連鎖店，12日深夜發生因為「茶碗蒸」引起的衝突事件。（圖/爆料公社）
▲台北忠孝東路迴轉壽司連鎖店，12日深夜發生因為「茶碗蒸」引起的衝突事件。（圖/爆料公社）

記者張嘉哲/綜合報導

台北市大安區忠孝東路四段某家迴轉壽司發生衝突！（12）日晚間兩名刺青男與店內與兩名眼鏡男互嗆，最後到1樓馬路上互毆，遭到員警依法送辦，全程被網友拍下，不過由於嗆聲內容太過荒謬，全假刺青男嗆對方「你看起來就像茶碗蒸」，在網路上也掀起不少人討論。

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只見網路上瘋傳的事發影片，一開始刺青男方有3男1女，而眼鏡男方則是2男1女，黑衣刺青男隔相當遠大聲問候「你看著我幹嘛？」眼鏡男則也不客氣回應「有什麼問題啦？我點個茶碗蒸有什麼問題啦？」隨後刺青男與另一位友人就馬上上前嗆聲。

刺青男說「你點茶碗蒸是你的問題，你一直看著我幹嘛？有什麼問題嗎？怎麼了？大哥怎麼了？」此時眼鏡男也被激到，直接拿起杯子怒敲桌面說「我點茶碗蒸而已」，刺青男突然說「你看起來就像茶碗蒸，坐好就好」，此時店員見狀不對勁出面喊「需要幫你們報警嗎？」

刺青男立刻激動的說「OKOK，幫我報警，這兩個長得像茶碗蒸的東西，看著我幹嘛！下來1樓處理，下來下來下來，不要耽誤人家做生意」眼鏡男則無言的說「下來什麼啦？剛點完餐你們就過來」。

▲雙方到1樓輸贏，鬧到警察都來，警方也動用警棍制伏眾人。（圖/爆料公社）
▲雙方到1樓輸贏，鬧到警察都來，警方也動用警棍制伏眾人。（圖/爆料公社）
後來第二段影片中，警方正在壓制刺青男，有員警拿起警棍制伏並且大喊「蹲下」，最後綠衣刺青男也被警方壓制並上銬，一旁的女性友人也有出面阻擋，不慎被員警的警棍打到，大叫「欸！你不要打我」，刺青男則是要女友人閃邊一點；而鏡頭轉到另一側，前面兩名眼鏡男被打倒在地，灰衣眼鏡男冰敷臉上的傷口，黑衣眼鏡男則看著地板發呆。由於整起事件太過荒謬，在網路上引起熱議。

據了解，起因是因為姜姓男子（73年次）與其3名友人張男（85年次）周男（83年次）卓女（82年次）在店內用餐，疑似因為王男（88年次）與周男（84年次）在點餐時，一直注視著他，因此覺得王男與周男在瞪他，進而心生不滿，出口嗆聲相約店門口外「輸贏」，訊後雙方依妨害秩序、傷害等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

▲兩名眼鏡男最終被打到坐在地上。（圖/爆料公社）
▲兩名眼鏡男最終與刺青男「輸贏」，被打到坐在地上。（圖/爆料公社）

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