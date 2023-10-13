中國致電以色列　籲儘快停火止暴

美國會報告：美需做好準備　以因應同時面對中俄

▲美國國會跨黨派委員會一份報告指出，美國可能必須同時嚇阻中國與俄羅斯兩個核武對手，為此必須做好準備。中俄國旗。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國會跨黨派委員會一份報告指出，美國可能必須同時嚇阻中國與俄羅斯兩個核武對手，為此必須做好準備。中俄國旗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）美國國會跨黨派委員會一份報告指出，美國可能必須同時嚇阻中國與俄羅斯兩個核武對手，為此必須做好準備。委員會發現，中國可能認為對台灣不採取行動的成本高於與美國因台灣發生衝突的成本。

我是廣告 請繼續往下閱讀
由12位跨黨派議員組成的美國國會戰略態勢委員會（Strategic Posture Commission）今天提出長達160頁報告，審視美國核武能力，並針對美國軍力態勢調整提出建議。

眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）透過聲明表示，這是美國史上第一次必須同時威嚇兩個勢均力敵的核武對手。報告結果說明美國所面臨局勢的嚴重性，美國目前核嚇阻力發展軌跡，不足以嚇阻迫在眉睫的中國與俄羅斯威脅，必須盡快推動核武現代化。

報告指出，美國核武力量規模與組成必須考慮到俄羅斯與中國聯手的可能性，美國戰略不應將中國核武力量視為「較小範圍」的威脅，美國需要能同時威嚇兩國的核態勢。

報告建議，美國開發並部署本土綜合防空飛彈系統，以威嚇並擊敗俄羅斯與中國的脅迫性攻擊，並確保領先於北韓威脅所需的能力。美國也必須考慮伊朗在2027到2035年間成為擁核國家的可能。

談到中國在2027至2035年的國家目標時，這份報告指出，中共將美國與其盟友建立的「基於規則的國際秩序」視為中國崛起的障礙，因此尋求破壞這一秩序，以更有利於中國實力持續增長與發展的秩序取而代之。

為了實現這一目標，報告指出，中國以霸權對待鄰國、對南海提出非法主張、在新疆實施大規模侵犯人權行為，並威脅以武力奪取中華民國（threatens to seize the Republic of China by force）。中國不斷加速常規與核子軍事建設，顯示中國領導人認為在實現目標時，軍事力量的作用越來越大。

報告指出，北京將持續對台灣施加壓力，並提供誘因促使台灣走向統一，也會對美台加強往來作出回應。隨著中國持續增加在台灣周遭軍事活動，以及台灣抵制北京為實現統一而施加的壓力，摩擦將會增加。

報告指出，中共解放軍的目的是在2027年實現現代化目標，屆時解放軍將有能力成為中國強力統一台灣的更可靠軍事工具。中國可能針對台灣採取一系列軍事行動，包括空中或海上封鎖、有限動武、兩棲入侵等，這些行動可以單獨執行也能搭配進行，具有不同程度的可行性、準備狀況與相關風險。

委員會發現，在常規軍事平衡發生任何潛在變化前，即使冒著核戰風險，中國也可能認為對台灣不採取行動的成本，高於與美國就台灣議題發生衝突的成本。（編輯：馮昭）1121013

俄羅斯奧會侵犯烏克蘭領土完整性　遭國際奧會停權

英國海空軍部署東地中海　嚇阻以巴局勢升級

27美國人死於以色列戰事　白宮安排包機助公民離境

以色列遇襲前美方未掌握徵兆　法國聲稱無伊朗涉案證據

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞