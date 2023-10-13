美國會報告：美需做好準備　以因應同時面對中俄

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眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）透過聲明表示，這是美國史上第一次必須同時威嚇兩個勢均力敵的核武對手。報告結果說明美國所面臨局勢的嚴重性，美國目前核嚇阻力發展軌跡，不足以嚇阻迫在眉睫的中國與俄羅斯威脅，必須盡快推動核武現代化。
報告指出，美國核武力量規模與組成必須考慮到俄羅斯與中國聯手的可能性，美國戰略不應將中國核武力量視為「較小範圍」的威脅，美國需要能同時威嚇兩國的核態勢。
報告建議，美國開發並部署本土綜合防空飛彈系統，以威嚇並擊敗俄羅斯與中國的脅迫性攻擊，並確保領先於北韓威脅所需的能力。美國也必須考慮伊朗在2027到2035年間成為擁核國家的可能。
談到中國在2027至2035年的國家目標時，這份報告指出，中共將美國與其盟友建立的「基於規則的國際秩序」視為中國崛起的障礙，因此尋求破壞這一秩序，以更有利於中國實力持續增長與發展的秩序取而代之。
為了實現這一目標，報告指出，中國以霸權對待鄰國、對南海提出非法主張、在新疆實施大規模侵犯人權行為，並威脅以武力奪取中華民國（threatens to seize the Republic of China by force）。中國不斷加速常規與核子軍事建設，顯示中國領導人認為在實現目標時，軍事力量的作用越來越大。
報告指出，北京將持續對台灣施加壓力，並提供誘因促使台灣走向統一，也會對美台加強往來作出回應。隨著中國持續增加在台灣周遭軍事活動，以及台灣抵制北京為實現統一而施加的壓力，摩擦將會增加。
報告指出，中共解放軍的目的是在2027年實現現代化目標，屆時解放軍將有能力成為中國強力統一台灣的更可靠軍事工具。中國可能針對台灣採取一系列軍事行動，包括空中或海上封鎖、有限動武、兩棲入侵等，這些行動可以單獨執行也能搭配進行，具有不同程度的可行性、準備狀況與相關風險。
委員會發現，在常規軍事平衡發生任何潛在變化前，即使冒著核戰風險，中國也可能認為對台灣不採取行動的成本，高於與美國就台灣議題發生衝突的成本。（編輯：馮昭）1121013