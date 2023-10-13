萬華警破獲淫窟鑽石大樓！43歲角頭遭逮、後宮寵妃神似港星李若彤
本月11日，台北市萬華分局破獲鑽石大樓內淫窟，逮捕經營色情的華西幫43歲陳姓角頭，意外查出陳男有著「自肥條款」，只要看上漂亮的外籍女便納為「後宮」，其中一名越南籍阮姓女子，外貌神似港星李若彤，為陳男生下一子。而警方破獲賣淫集團後，阮女也被暫時收容，後續將適情況予以遣返，幾年內將不得進入台灣。
記者林盈君／綜合報導
據了解，陳男原為萬華角頭華西街幫成員，曾涉及土方工程糾紛，之後轉型經營應召站。而陳男主要來源鎖定越南籍女子，多半以觀光、求學名義來台，且陳男甚至有著「自肥條款」，只要被他看上的就會納入「後宮」，之後再利用對方為他招攬同鄉來台，投入應召站工作。
而這位23歲的越南籍阮姓女子，當初是以觀光名義來台，原本是來台擔任看護，後來逾期居留落跑，就到萬華鑽石大樓當應召女。之後被陳男發現其身材姣好、長相艷麗，更是應召站的紅牌，遂被納入「後宮」當寵妃，2人經常到處遊玩、在臉書上秀恩愛，阮女更是為陳男生下一子。
據警方調查，陳男轉戰應召業，盤踞在北市萬華區知名的「鑽石大樓」，承租50間房間，事業可說是賺很大。此次警方破獲該賣淫集團，逮捕主嫌陳男，阮女也因逾期居留，被移民署暫時收容後再予遣送。
※【NOWnews 今日新聞
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