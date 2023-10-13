禁止TikTok經營電商！大馬擬跟進印尼 專家分析東南亞抗拒原因
由中國企業為最大投資者的社群平台TikTok，在全球掀起旋風，更帶起一波「直播帶貨」的潮流，許多TikTok網紅靠著直播賣出的商品利潤翻身致富，而TikTok一直將東南亞市場視為下一個全力發展的地方。然而印尼政府首先對TikTok開槍，禁止TikTok的電商服務，如今又傳出馬來西亞政府有意跟進，專家認為TikTok Shop的隱私疑慮和商品定價不透明，是東南亞各國抗拒的最大原因。
國際中賴正琳／綜合報導
TikTok為中國社群軟體「抖音」的國際版，根據2023年1月的數據，TikTok在全球擁有15億月活躍用戶，其中主要以年輕人，尤其是大學以下的年輕族群為主，除了以廣告盈利，TikTok主要賺錢的管道還有「直播帶貨」的分潤，隨著TikTok大舉進攻東南亞市場，TikTok Shop也走入人民的生活，開始會看到東南亞面孔的網紅，開啟直播叫賣商品。
然而東南亞國家開始對該軟體產生疑慮，主因是TikTok母公司為中國的「字節跳動」，這使得它常常被捲入國際政治糾紛，尤其TikTok能夠收集大量的國際用戶的數據，隱私和背後資料收集的目的引起東南亞國家的擔憂。
再來是商品定價浮動，網紅在直播時推薦某項產品，粉絲只需點擊連結，即可立即購買，過程中涉及到大量的數據交換、金流運作及供應鏈管理，更別提它的物流、金流與貨品都來源不明，且價格普遍低廉，造成東南亞實體店家的嚴重打擊。
TikTok的電商模式使印尼大部分的商家面臨到低價競爭的壓力，不少店家面臨經營困難，進而破產或倒閉。更重要的是，有相當部分的產品依賴從中國進口，使印尼的國內產業受到嚴重衝擊。
如今馬來西亞可能出於跟印尼同樣的考量，馬來西亞通訊和數位部長表示，TikTok需要就掠奪性定價問題站出來澄清，亦應該就個人數據保護提供解釋，未來將傳喚TikTok高階主管提供理由，不排除跟進印尼禁止TikTok Shop的政策。