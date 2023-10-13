MLB／為大谷翔平驕傲！吉田正尚感受大谷熱潮：他無法隨便出門
美國職棒大聯盟（MLB）紅襪隊日籍外野手吉田正尚，在日常生活中深刻體會到日、美文化上的差異，不僅是停車習慣車頭先進，手中的飲料也比日本大上一個尺寸，然而這些文化差異中，不變的是美國人對於大谷翔平的關注和敬佩。
記者路皓惟/綜合報導
「今年在WBC經典賽我與大谷一起比賽，也有許多交談的機會。畢竟我也在大聯盟與他交手過了，之前我一直待在日本，所以有幾年時間沒親眼看他比賽，但來到這邊（美國），無論是媒體或周遭的人們，我都可以感受到他是現在大聯盟頭號球星。」吉田正尚表示。
吉田正尚對大谷翔平充滿著敬意，「同樣是日本選手，我真心為他感到驕傲，從我的角度來看，我不覺得他是我的競爭對手，畢竟我們位置不同，也不在同一個隊伍，但做為一名職棒球員，我仍希望能追趕上他。」
在美國打拚的第一年，吉田正尚深刻感受到所謂的「大谷熱潮」，不論去到哪一個客場比賽，大谷翔平總是熱門話題之一。吉田笑稱：「我覺得他在街上可能都不能隨便亂逛」，接著他說：「他不只是單純打棒球，他有自己的明確計畫，完全是為了棒球而調整他的生活。我相信在我們看不到的地方，他一定付出了極大的努力。」
今年WBC經典賽期間，兩人經常在休息區聊天，吉田正尚表示：「與他一同奮戰真的是很棒的經歷，雖然我說想要超越他可能有些奇怪，但他確實是我努力的動力來源。」