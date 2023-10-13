北市萬華鑽石大樓藏淫窟！警夜襲應召站掃蕩44人 負責人角頭遭逮
日前，台北市萬華分局警方，接獲多起民眾檢舉，指康定路「鑽石大樓」有幫派經營色情應召站，經長期蒐證後，後報請台北地檢署指揮偵辦，於本月11日深夜，會同刑事警察局偵查第一大隊第二隊、內政部移民署北區事務大隊機動隊、台北市專勤隊、台北憲兵隊及台北市捷運警察隊、北市刑大特勤中隊等單位，出動近百名警力，同步針對該大樓各層執行搜索、拘提，查獲涉嫌違反組織犯罪條例及妨害風化等案。
記者林盈君／綜合報導
警方出動特勤警力荷槍實彈破門逮人，拘提應召站負責人陳姓角頭、及集團成員共計8人，另於各樓層，查獲性工作女子31人（外籍27人、本國4人）及男客5人，查扣手機、保險套、潤滑液及不法所得等證物；性工作女子及男客依社會秩序維護法裁處；負責人陳姓角頭等8人，依組織犯罪條例及妨害風化罪嫌，移送台北地檢署偵辦。
萬華分局表示，針對鑽石大樓及周邊治安熱點，由轄區警力結合保安大隊加強巡守，今(112)年度共計查獲性交易及妨害風化案150件245人，並將持續執行查緝，打擊不法。
※【NOWnews 今日新聞
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