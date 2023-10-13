MLB／Kershaw不確定生涯的下一步　一到季後賽就失常成歷史之謎

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在本季的季後賽中，Kershaw僅僅上場投了0.1局，被敲6安、丟掉6 分，然後就被換下場，這與他在本賽季大部分時間展現出來的統計統治力相去甚遠。
儘管Kershaw可能已經過了巔峰期，但他今年賽季仍然繳出13勝5敗、2.46的自責失分、1.06 WHIP和在131.2局中投出137次三振的投球表現。也正因為如此，人們又一次對於他在季後賽的委靡不振感到驚訝。
根據《The Athletic》記者Andy McCullough報導，在周三道奇被響尾蛇隊橫掃淘汰後，Kershaw被問及自己的未來時，回答得十分簡潔：「我現在不知道如何回答這個問題。」這種的不確定性引起人們的好奇。
Kershaw表示，他計劃是慢慢去思考自己自己在2024年的生涯，而對於自己左肩傷勢的檢查，也可能會影響他最終做出的決定。
McCullough同時在文中點出Kershaw表現不佳的原因，這位左投可能因肩傷而導致球速下降到了90 mph以下，同時也無法控制好拿手的曲球和滑球，這讓他的壓制力不若以往。
就算現在選擇退役，Kershaw也幾乎確定入選名人堂，其生涯成就包括世界大賽冠軍、國家聯盟 MVP、3座賽揚獎、投手三冠王、5座防禦率王、10次全明星球員和一座金手套。在大聯盟的16年間，他只有3年防禦率超過3。