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MLB／Kershaw不確定生涯的下一步　一到季後賽就失常成歷史之謎

▲道奇王牌投手Clayton Kershaw在季後賽再次失常，他在球季結束後表示還不確定未來會怎麼走。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇王牌投手Clayton Kershaw在季後賽再次失常，他在球季結束後表示還不確定未來會怎麼走。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在百勝道奇讓人失望的倒在了國聯分區系列賽後，外界再次討論起現代MLB的未解之謎：「為何傳奇的Clayton Kershaw一到季後賽就失常？」這位明星左投成為了大聯盟季後賽史上第1位在抓下第1出局之前就被敲5安打失5分的投手。在球季結束後，外界也對於他的未來十分感到好奇。

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Kershaw在例行賽和季後賽表現判若兩人是棒球界永恆爭論的話題，他職業生涯例行賽自責分率僅2.48，這在現代棒球中是讓人難以置信的數字；但在194.1局的季後賽中，這個數字上升到4.49。

在本季的季後賽中，Kershaw僅僅上場投了0.1局，被敲6安、丟掉6 分，然後就被換下場，這與他在本賽季大部分時間展現出來的統計統治力相去甚遠。

▲洛杉磯道奇隊王牌左投Clayton Kershaw（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇隊王牌左投Clayton Kershaw（圖／美聯社／達志影像）
儘管Kershaw可能已經過了巔峰期，但他今年賽季仍然繳出13勝5敗、2.46的自責失分、1.06 WHIP和在131.2局中投出137次三振的投球表現。也正因為如此，人們又一次對於他在季後賽的委靡不振感到驚訝。

根據《The Athletic》記者Andy McCullough報導，在周三道奇被響尾蛇隊橫掃淘汰後，Kershaw被問及自己的未來時，回答得十分簡潔：「我現在不知道如何回答這個問題。」這種的不確定性引起人們的好奇。

Kershaw表示，他計劃是慢慢去思考自己自己在2024年的生涯，而對於自己左肩傷勢的檢查，也可能會影響他最終做出的決定。

▲道奇隊王牌投手Clayton Kershaw。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇隊王牌投手Clayton Kershaw生涯的下一步備受關注。（圖／美聯社／達志影像）
McCullough同時在文中點出Kershaw表現不佳的原因，這位左投可能因肩傷而導致球速下降到了90 mph以下，同時也無法控制好拿手的曲球和滑球，這讓他的壓制力不若以往。

就算現在選擇退役，Kershaw也幾乎確定入選名人堂，其生涯成就包括世界大賽冠軍、國家聯盟 MVP、3座賽揚獎、投手三冠王、5座防禦率王、10次全明星球員和一座金手套。在大聯盟的16年間，他只有3年防禦率超過3。

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