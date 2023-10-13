2女相約談判「網內互打」！男車內偷藏毒品刀械 被員警抓包糗了
13日凌晨，新北市板橋區四維路附近，發生一起鬥毆案件，有民眾見狀隨即報警處理，轄區警方獲報後趕抵，經初步調查，現場共有6名男女，28歲的吳姓女子與黃姓女子，疑因細故產生口角，雙方一言不合發生拉扯推擠，見到警方之後，均稱無傷勢互不提告，不過眼尖的警方卻發現，黃女的友人陳姓男子，於車內藏匿毒品及刀械，6人通通被帶回偵訊，黃女與吳女被依違反社維法函請；陳男依違反毒品危害防制條例，移請新北檢偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，黃女近日與他人有糾紛，卻誤吳女為當事人，雙方相約談判，之後一言不合發生拉扯推擠，附近民眾見狀隨即通報警方。警方趕抵現場後，2女稱無傷勢互不提告，但警方卻在黃女友人、陳男的車內，當場查獲毒品及刀械1把，警方隨即將6人帶回偵訊，黃女及吳女被依違反社會秩序維護法第87條，函請新北地院板橋簡易庭裁處；陳男依違反毒品危害防制條例，移請新北檢偵辦，現場查扣之刀械，將送警察局鑑驗認定，再行函辦。
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