MLB／Betts季後賽11支0卡彈！道奇落敗戰犯 直言沒幫助到球隊
美國職棒（MLB）洛杉磯道奇，今年在例行賽中豪取百勝，但卻在國聯分區系列賽，慘遭亞利桑那響尾蛇橫掃出局，連兩年止步季後賽首輪，其中此系列戰中，擔任首棒與2棒的Mookie Betts和Freddie Freeman，合計僅繳出21支1的成績，成為球隊輸球的戰犯，Mookie Betts更在賽後坦言，「我絕對沒有做出任何幫助球隊的事情，我無法用言語來形容。」。
記者張志宇/綜合報導
在例行賽Mookie Betts和Freddie Freeman可說是道奇的「進攻雙箭頭」，《ESPN Stats & Info》更指出，Mookie Betts和Freddie Freeman成為自1929年的Babe Herman與Johnny Frederick以來，首對能在球季前110場比賽打完後，各自都繳出至少60支長打的超狂紀錄。
Mookie Betts與Freddie Freeman在此系列戰各自擔綱首棒與二棒打者，分別繳出11打數無安打與10打數1安打的成績，合計21打數僅敲出1安打，賽後也引來道奇球迷不滿紛紛表示，「Mookie與Freeman毀掉了這輪系列賽」、「這次被橫掃完全就是要怪罪Mookie與Freeman」、「Mookie與Freeman完全消失，道奇需要他們嗎？」
關於此系列賽低迷表現，Mookie Betts也在12日受《洛杉磯時報》訪問時透露，「對方表現得更好，是我們做得不夠好，我不能代表我們團隊說話，但我知道我絕對沒有做出任何幫助球隊的事情，我無法用言語來形容。」此外Freddie Freeman對於自己的表現也表示，「我現在很難找到形容詞，他們就是打敗我們了，這是一個糟糕的系列賽。」
現年31歲的Mookie Betts本季交出生涯單季新高的39轟，外帶107分打點，打擊率0.307，勝利貢獻值（WAR）高達8.3，與道奇還有9年合約；而34歲的Freddie Freeman今年則交出29轟、102分打點、打擊率0.331，單季59支二壘安打更是寫下道奇隊史紀錄，目前與道奇還有4年合約。