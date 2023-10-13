設俄烏、以巴衝突專案小組 邱國正：蒐整資訊擬定行動方案
控制加薩走廊的伊斯蘭激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日清晨向以色列發動多線突襲，5000多枚火箭瞬間朝以國發射，以色列隨即向加薩地區發動反擊，爆發50年來最大規模以巴衝突。國防部長邱國正今（13）日受訪表示，俄烏戰爭、以巴衝突國防部設有專案小組，蒐整資訊擬定行動方案。
記者呂炯昌／台北報導
行政院院長陳建仁今日赴立院繼續施政報告，並備詢。會前邱國正被問到哈瑪斯用火箭彈突擊以色列，國軍有能力應付飽和攻擊嗎？邱國正回應表示，任何國家每天要戰備，戰備沒有最好，沒有哪個國家敢講完全沒有問題，但國軍不斷求更好，怎麼求更好有很多案例與戰術、戰例，現在周邊發生任何狀況，例如要求營區衛兵要設定狀況，平常會遇到什麼狀況，這個狀況由執勤的人來講，他遭遇到狀況，什麼狀況比較擔憂，幹部聽了列入訓練範疇，怎麼做一步一步納入教育訓練。
邱國正表示，國軍秉持這原則，以巴戰爭、俄烏戰爭國防部設有專案小組，每天蒐整以後作戰部門要研擬、聯合部門要研判，下一步會如何，作戰部門會採取什麼樣行動方案，這也是部隊教育訓練很明確的範圍。
媒體詢問美國對台軍售，傳出要跟以色列、烏克蘭一起包裹，邱國正說，它（美國）所謂的包裹是武器供售方面列入考慮，台灣跟美國與其他國家有交流，不管軍購等等都正常作業當中，對我國有利當然表達歡迎、對我國不利當然要爭取。
媒體問美軍昨日P-8A反潛機通過台灣是否有協防意味？邱國正表示，任何國家發生戰端，大家看到擔憂是必然，昨天有動作不是刻意， 最近台海之間有中共、外籍機艦都有，國軍也在注意，有沒有異常徵候，平常有，突然有變沒有，這都異常，國軍都有在密切注意。