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全家今起咖啡買1送1！「熱拿鐵9元」倒數3天　7-11奶茶30元

▲「全家」康康五限時3天，單品拿鐵、檸檬氣泡水、白巧戀乳雪糕、曼陀珠買1送1。（圖／全家提供）
▲「全家」康康五限時3天，單品拿鐵、檸檬氣泡水、白巧戀乳雪糕、曼陀珠買1送1。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

咖啡控注意啦！全家即起至10月15日前，「大杯單品拿鐵（墨西哥）」買1送1外，還有門市取件送9元熱拿鐵優惠券，單筆最多可贈5張優惠券；7-11則是開跑「秋饗10光」推出現煮飲品10杯優惠組，其中純奶茶／奶青任選10杯350元，搭配自帶杯扣5元，最低只要30元開喝。

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全家10月13日至10月15日前，「大杯單品拿鐵（墨西哥）」買1送1外，還有「檸檬氣泡水」、「阿奇儂x鮮乳坊白巧戀乳雪糕」、「曼陀珠」同品項買1送1優惠。

同時，今起至10月15日前以及10月18日至22日，還有全家取件優惠，門市取一件包裹送一張「熱經典拿鐵（小杯）9元優惠券」，取1件即贈送1張，單筆最多可贈送5張，銅板價格喝咖啡，快趁現在先囤！

▲全家門市取包裹送9元咖啡券。（圖／全家提供）
▲全家門市取包裹送9元咖啡券。（圖／全家提供）
7-11行動隨時取則是推出「秋饗10光」優惠組，包括：

📍大杯卡布奇諾（熱）10杯390元
📍風味飲指定冰飲，皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡，任選10杯460元
📍珍珠奶茶10杯400元
📍經典純奶茶／純奶青任選10杯350元
📍小農水果冰磚咖啡，檸靜時光／橙香陽光，任選10杯700元

▲7-11行動隨時取則是推出「秋饗10光」優惠組。（圖／7-11提供）
▲7-11行動隨時取則是推出「秋饗10光」優惠組。（圖／7-11提供）

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