小禎PO微整型對比照！有人羨慕「想要醫美老公」 她神回覆被推爆
38歲小禎（胡盈禎）2020年卸下醫師娘身分後，與前夫李進良仍保持良好互動，從不避諱不定時「進場維修」的她，縫過雙眼皮，曾打肉毒桿菌、墊鼻子和下巴、瘦小腿、優化腹肌等，認為運動是根本，醫美為輔助。近日小禎在粉專上傳一張微整型前後的對比照片，有網友羨慕地說「也想要一個醫美老公」，她神回覆獲得700多人按讚。
記者楊穎軒／綜合報導
小禎發文表示，最近覺得法令紋好像有點明顯，隨口諮詢李進良，作勢無奈地說「人在屋簷下...」對方要她打電波拉皮，小禎質疑沒有用，李進良回「那要看是誰打的」，結果讓她頗滿意，還不甘心地說：「可惡～這效果，一定會讓他囂張很久！」
貼文一發布，一名女網友留言「害人家也想要一個醫美老公」，小禎幽默地回覆：「老公沒有用，要前夫。」其他網友笑翻：「完美電波要一個前夫來換...有點不太划算」、「一如既往地有哏」！
小禎曾被前女性好友爆料，宣稱藉由大量運動、調整飲食和戒酒半年減掉40多公斤全是謊言，指她原本在胃裡面裝水球，後來不適應改進行切胃手術，其實，小禎曾說，自己從來沒有做過切胃手術，瘦身全靠和女兒Emma一起運動、節食，「這件事我真的不想再回應了！」