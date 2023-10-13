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高雄賓士男無照酒駕！衝撞汽機車加速逃逸　落跑10分鐘後被警逮

▲高雄游姓男子酒後無照駕駛賓士轎車，擦撞正在停等紅燈的王姓女騎士、小客車駕駛郭男，而游男肇事後竟加速逃逸，落跑約10分鐘後被警方攔截逮捕。（圖／翻攝畫面）
▲高雄游姓男子酒後無照駕駛賓士轎車，擦撞正在停等紅燈的王姓女騎士、小客車駕駛郭男，而游男肇事後竟加速逃逸，落跑約10分鐘後被警方攔截逮捕。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

13日清晨2時許，高雄一名32歲的游姓男子，酒後無照駕駛賓士轎車，行經三民區建國二路與站西路口時，擦撞正在停等紅燈的49歲王姓女騎士、20歲小客車駕駛郭男，而游男肇事後竟加速逃逸，落跑約10分鐘後被警方攔截，其酒測值達每公升0.78毫克，游男不但肇事逃逸還闖紅燈，訊後被依公共危險、肇事逃逸、過失傷害等罪移送高雄地檢署偵辦。

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據了解，游男於今天清晨酒後駕車，擦撞前方正在停等紅燈的女騎士及小客車駕駛，導致王姓女騎士連人帶車倒地，身體多處擦挫傷；小客車駕駛郭男則頸部受傷。而游男肇事後竟加速逃逸，警方獲報後，約10分鐘後於中山一路附近被警方攔截，游男犯後態度囂張，拒不承認肇事逃逸，還反嗆警方「我又沒撞到人」。

游男被測出酒測值達每公升0.78毫克，另外，游男更是無照駕駛還闖紅燈，訊後被依法送辦，且最高恐將面臨14萬6400元罰鍰。

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游男被警方揪下車，警方聞到他身上濃厚酒味，經施以酒測，酒測值高達每公升0.78毫克，原來游男酒後駕車，肇逃還撞傷人；游坦承，在友人住處喝了數杯洋酒；警詢後被依公共危險、肇事逃逸、過失傷害等罪移送高雄地檢署偵辦。

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