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今晨苗栗低溫19.2度！週末北部「再降溫轉雨」　東北季風接力來襲

▲週六晚間到週日，東北季風逐漸增強，迎風面北部、東部有局部短暫雨，北部高溫稍微降低，週三東北季風減弱，一直到週五又有東北季風來襲。（圖／記者葉政勳攝）
▲週六晚間到週日，東北季風逐漸增強，迎風面北部、東部有局部短暫雨，北部高溫稍微降低，週三東北季風減弱，一直到週五又有東北季風來襲。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（13）日清晨苗栗最低溫出現19.2度，不過東北季風減弱，今明兩天各地多雲到晴；週六晚間到週日，東北季風逐漸增強，迎風面北部、東部有局部短暫雨，北部高溫稍微降低，中南部有午後局部短暫陣雨，週三後東北季風減弱，不過週五又有另一波東北季風增強。

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根據天氣風險預報指出，今天（13日）臺灣附近的東北季風強度稍微減弱，但仍維持著東北風向，水氣則又比昨天再少一點，預估各地都是多雲到晴天氣，東部山區及午後的中南部山區還是有些降雨的機會，但雨勢較為零星少量。

氣溫方面整體並沒有明顯差異，雲量偏少導致夜間輻射冷卻比較明顯，早晚期間氣溫偏涼，今天各地晨間低溫普遍在20-22度，最低溫出現在苗栗郊區19.2度。白天在陽光加熱下感受又相當溫暖，北部、東半部地區高溫都有機會來到28度，中南部可達到30-32度，各地都有著比較大的日夜溫差。

▲（圖／中央氣象署）
▲週六晚間到週日，東北季風逐漸增強，迎風面北部、東部有局部短暫雨，北部高溫稍微降低，中南部有午後局部短暫陣雨。（圖／中央氣象署）
明天白天也是類似的環境，維持著相同的天氣以及氣溫型態。晚上到週日則會有些變化。因為隨著新一波東北季風逐漸增強，開始有些水氣移入，迎風面地區雲量再次增多，並有局部短暫雨機會，北部白天高溫有稍微降低趨勢。中南部仍是山區午後局部短暫陣雨天氣，不過水氣量不多，因此整體降雨仍然偏少。下週一到下週二則是持續受東北季風影響，水氣又會減少，各地又會轉為多雲到晴天氣。

天氣風險預報表示，下週三東北季風減弱，轉為高壓迴流的偏東風環境，一直到下週四水氣都持續偏少，各地可望維持著相似的穩定天氣型態。下波天氣變化可能會在下週五左右，又有新一波的東北季風增強，屆時可能會再次為迎風面地區帶來水氣增多，但預估水氣量同樣是比較偏少一點，而且影響時間不長，到了下週末可能又會轉為比較穩定的天氣型態，不過距離現在還有些時間，要再追蹤觀察幾天才會比較確定。

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