潛艦國造洩密風波 邱國正喊：絕對相信黃曙光、各方面都肯定
國造潛艦原型艦「海鯤號」上（9）月28日舉行命名暨下水典禮，但前海軍顧問郭璽卻指控國民黨立委馬文君洩密，國民黨則要求潛艦計劃召集人黃曙光說明、「戰鬥藍」立委更提出要恢復特偵組專案調查黃曙光。對此，國防部長邱國正今（13）日表示，「我絕對相信他。他為人各方面都滿受肯定，我對他感覺滿肯定。」
記者呂炯昌／台北報導
行政院院長陳建仁今日赴立院繼續施政報告，並備詢。會前邱國正被問到黃曙光是否應到立院專案報告、解釋說明？邱國正說，現在爭議不斷，但檢調已經介入，再怎樣爭議不斷，也會透過檢調單位 一一查證，「我不便再做說明」，因為任何一句話穿鑿附會一搞，又變成案外案很麻煩，國防部現在立場就是檢調介入、尊重檢調，並配合辦理，不會有任何隱瞞。
媒體詢問，是否相信黃曙光清白？沒有任何問題？邱國正表示，「我絕對相信他。我們共事多年，不光是司令任內，更早期我們在一個連參服務過，他為人各方面都滿受肯定，我對他感覺滿肯定。」
針對外交及國防委員會昨日通過「馬文君條款」，未來機密會議與會者沒簽保密切結禁止進入，邱國正昨日開會也被搜身。邱國正回應說，立法院的規定就照做，他個人沒什麼特別的感覺，平常也會經歷這些，有時候開會為了保密也會做這些動作，就坦然面對。