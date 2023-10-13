MLB／太空人連7年打進美聯冠軍戰 40歲王牌Verlander主投首戰
美國職棒大聯盟（MLB）休士頓太空人在美聯分區系列賽，以3勝1敗淘汰明尼蘇達雙城隊，連續7年闖進美聯冠軍戰，將於16日美冠戰對決德州遊騎兵，太空人宣布將由40歲王牌Justin Verlander主投首戰。
記者路皓惟/綜合報導
現年40歲的Verlander本季為大都會和太空人總計27場先發，累計主投162.1局，取得13勝8敗、防禦率3.22、144次三振佳績。在與雙城隊的分區系列賽首戰中，他先發6局被敲出4支安打無失分拿下勝投，贏得季後賽生涯的第17勝，僅次於Andy Pettitte的19勝，名列歷史第2。
雖然他在去年球季結束後轉戰紐約大都會，但在今年交易大限前又被送回老東家太空人。在太空人6年時間，Verlander為球隊帶來兩座世界大賽冠軍，兩度獲得美聯賽揚獎（2019年、2022年）。
為了交易換回Verlander，太空人送出農場頭號新秀Drew Gilbert和4號新秀Ryan Clifford，但如果Verlander的回鍋能夠完成二連霸，對太空人來說這筆交易完全值得。
談到即將與遊騎兵對決，Verlander表示：「與同區宿敵在季後賽交手，一定會是精彩的比賽，因為雙方都非常熟悉彼此。」遊騎兵賽揚強投Max Scherzer有望在美聯冠軍戰復出，Scherzer不排除主投美冠賽G1，有機會上演大都會前隊友對決戲碼。