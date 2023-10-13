中高齡盼59歲退休！6成7退休後不敢「不工作」、多數想計時打工
日本的高齡勞動者，65至69歲人口的就業比率為50.9%，即使到了75歲以上，仍有11.4%的人口繼續工作，反觀台灣，根據行政院主計處統計，2022年65歲以上勞動參與率總計僅9.62%，明顯低於日本。人力銀行今（13）日公布「中高齡職場困境調查」指出，中高齡者平均規劃的退休年齡為59歲，6成7不敢輕易放手工作，但大部分想從事兼職計時工作。
記者李琦瑋／台北報導
台灣目前法定退休年齡為65歲，但只要工作滿25年，或是年滿55歲且工作滿15年，就符合勞基法的退休門檻，根據1111人力銀行調查指出，45歲（中高齡）以上受訪者，打算65歲過後才要退休的比例占14.2%，另外更有10.1%直言完全不考慮退休；不過也有10.1%計劃50歲以下就想離開職場。透過調查來看，平均規劃的退休年齡為59歲。
調查也指出，有6成7受訪者退休後打算繼續工作、1成1坦言不會、2成2還沒想法。而上班族退休後再重返職場，選擇兼職／計時比例最高（51.2%），其次才是正職（46.9%）以及創業（30.4%）。
1111人力銀行公關經理黃楷元表示，據內政部的人口資料顯示，2023年4月全台65歲以上人口已達415.8萬人，占總人口的17.8%，台灣人口老化再創新高，正悄悄改變了國內勞動市場人口結構，不久的將來，中高齡者及高齡者勢必成為勞動市場主流。根據內政部公布「111年簡易生命表」，國人平均壽命為79.84歲，其中男性76.63歲、女性83.28歲，退休後的現實生活問題，有高達6成7上班族即使年過65歲也不敢輕易放手工作。