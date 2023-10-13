閻奕格曬鑽戒照爆閃婚！粉絲集體暴動喊恭喜 真相曝光尷尬了
閻奕格開心宣布將於11月4日在台北三創CLAPPER STUDIO開唱，而近來她忙著為演唱會做準備，上周撥空飛往新加坡參加好姐妹文慧如婚禮，透過IG廣播功能和歌迷玩猜題遊戲，一張鑽戒照讓歌迷和身旁好友都以為她要閃婚了，讓真的有演唱會喜訊要公布的她哭笑不得，連忙澄清：「請大家放心，我沒有要閃婚，有好消息一定會跟大家分享。」
記者吳雨婕／綜合報導
距離上次開唱已時隔三年的閻奕格，帶著全新專輯《Changing Room》舉辦同名新歌演唱會，新專輯中閻奕格坦然面對自己內心的黑暗面，探討許多不同層次的議題，從生理健康、憂鬱症、甚至是死亡等嚴肅議題，她都樂意與歌迷們「坦誠相見」，將內心的「更衣間」搬到舞台上和歌迷分享。她表示：「希望能把這幾年的心路歷程和心裡話跟大家分享，也希望現場來的歌迷朋友們，都可以從演唱會中找到勇氣和不跟風的勇敢，希望他們走出演唱會後，都是可以有滿滿的被療癒，知道永遠會有我的音樂陪伴他們。」
近來忙著準備演唱會和各種演出活動的閻奕格，從籌備專輯時就積極健身，讓體態和心態都保持在最佳狀態，不過，日前她前往新加坡參加好友文慧如婚禮，在IG廣播專區出考題讓歌迷猜猜她要去哪裡？曬出登機照、甜點娘惹糕和鑽戒照，讓歌迷瞬間暴動以為閻奕格閃婚了，紛紛訊息恭喜，連身旁的好友也被騙到，一瞬間湧入大量訊息，令她哭笑不得，趕緊解釋：「是我的好姐妹慧如要結婚了。」不忘提醒大家，開演唱會才是真的喜訊，「請大家放心，有好消息一定會通知大家！」