楊大正止戰盧秀燕！露面回應國慶爭議「台中警察不該被檢討」
邪教影集《我願意》的夫妻檔吳奕蓉、楊大正入圍第58屆金鐘獎最佳女配角、男配角，昨（12）日出席殺青酒，楊大正所屬樂團滅火器因國慶晚會的表演動線規劃不良，質疑台中警察顧著看焰火，不願幫忙開道，他受訪時表示，「不管警察或我們都不該被檢討，重點是未來能不能活動規劃更良善？講來講去好像反而是口水戰，我覺得沒有意義，這件事過去了，我們往未來走。」對於台中市長盧秀燕道歉，願意作東招待滅火器，楊大正也回應：「我期待她請我吃飯。等她卸任以後，我是很喜歡交朋友。」
記者羅凌筠／台北報導
《我願意》的男主角炎亞綸突破演技卻入圍失利，近日因為Me too風波全面神隱，楊大正被問到他的近況，坦言私下沒有交情：「家家有本難念的經，祝福他往更好的地方前進。」吳奕蓉說：「這次拍戲才認識阿布，我跟他互動沒到那麼多，他卻記得我、要送我禮物，感覺他是很良善的人，像大正說的就是祝福，我們不知道細節，沒辦法判斷對錯，我還是相信人是良善的，會做錯、會後悔，要往更好的路上走。」
楊大正演喑啞人士，他分享：「不能講話很痛苦，表演失去語言、只剩表情，我揣摩的時間很長。」吳奕蓉提到有一場戲她開瓦斯輕生，「大正衝進來把破舊房子的門都拆了，因為瓦斯有一定濃度，大正的步伐要踉蹌，而且一鏡到底不能重來，大正哭的時候，頭骨撞到我鼠蹊部，腳踩到我的大拇指，我很痛但是不能動。」吳奕蓉也表示，看到鄒承恩和楊大正入圍，比自己入圍還開心，「大正上台我應該會哭。」