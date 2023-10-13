潛艦國造洩密爭議！徐巧芯告發郭璽2罪名　盼高檢署傳喚蔡英文3人

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第二部分是在郭璽離開海軍顧問身分後，在外組建人頭公司，郭璽在錄音檔中有蠻多洩密問題。
徐巧芯表示，高檢署已經有錄音檔，檢察官可聽到郭璽將當時的機密洩給韓國人，她可以談其中一個現在已非機密的部分，就是國會很多人在問LEP延壽計畫。
她指出，國內2艘舊潛艦的延壽計畫，包含：人力需求跟裝備，大家都不知道，但當時郭璽已經知道還把內容透露給軍火商，讓軍火商預先準備資料，中間還介入2位與政府有關的人士，也就是台船柳思蘶柳廠長、以及海軍前參謀總長、國安諮詢委員，也是潛艦小組召集人黃曙光。她解釋，柳之所以能在台船廠長位置上，是因黃曙光對他的提拔。
徐巧芯表示，在錄音檔中，郭璽說前一天才跟柳廠長吃過飯，人頭公司的財務會由柳廠長負責找，還有韓國顧問跟柳廠長的對話，討論到國家需要哪些設備，這涉及國家機密；她認為，柳廠長確實在過程中把我國所需要的設備告訴韓國人，韓國人知道情報後，可修先去找相關設備廠商，一定就能得到標案。
徐巧芯也指出，黃曙光的角色也很明確，郭璽多次在錄音檔中提到他要向黃總長報告，以及他們認為黃曙光在職位上有異動，潛艦未來也還是歸黃曙光管，他們認為只要能直達天聽、直達黃曙光，他們的計劃就能進行下去。
徐巧芯說，高檢署已經在查了，但她擔心高檢署不查郭璽，才會特地來告發，希望高檢署審慎檢視這一塊，她也呼籲黃曙光站出來說清楚，整個事件是由黃曙光的一句影射，才一步一步到現在大家揭露潛艦的黑幕；潛艦國造高達四千億預算，不能只因是國家機密就拒絕民眾及國會監督。