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MLB／Castellanos連兩戰雙響砲！率領費城人3:1淘汰104勝勇士

▲Nick Castellanos連兩戰雙響砲演出，在13日率領費城人3:1擊退勇士，順利晉級國聯冠軍戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nick Castellanos連兩戰雙響砲演出，在13日率領費城人3:1擊退勇士，順利晉級國聯冠軍戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

美國職棒（MLB）國家聯盟分區賽早場賽事，由費城費城人對陣亞特蘭大勇士，此戰費城人靠著全場10安與Nick Castellanos雙響砲加持，以3:1擊敗勇士，順利以3勝1敗淘汰本季戰績最好的勇士（104勝58敗 ），將在國聯冠軍戰碰頭亞利桑那響尾蛇。

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此戰前3局雙方打線紛紛遭到壓制，但來到4局上勇士率先靠著三壘手Austin Riley掃出左外野全壘打打破僵局，但4局下費城人立刻給予回擊，透過Nick Castellanos敲出左外野陽春砲追平。

來到5局，費城人利用Trea Turner左外野陽春砲取得領先，雙方前5局打完由費城人以2:1領先，來到6局Nick Castellanos再度開轟掃出左外野陽春砲擴大領先；反觀勇士僅在4局靠著Austin Riley全壘打得分後，就沒有在攻下分數，全場僅敲出5安，終場就以1:3不敵費城人，慘遭淘汰出局。

本場費城人獲勝關鍵莫過於Nick Castellanos，他在本場3次打席中，打出3安、包括2發全壘打、1保送，貢獻2分打點，更是連兩戰雙響砲。此外Trea Turner全場4次打擊全數擊出安打、包括一發陽春砲。

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