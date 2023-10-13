以巴戰爭推升避險需求！金價有望挑戰1900美元 專家投資教戰
以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）全面開戰，在中東地緣政治風險遽增下，避險買盤湧入黃金市場，國際金價站回每英兩1850美元之上。專家認為，若以巴戰事持續擴大及美元與美債殖利率強升趨勢轉弱，金價在避險資金挹注下，可望向上挑戰每英兩1900美元，不過，由於短線投資風險較高，建議審慎操作，長期布局可利用金價拉回整理期間，採分批布局方式買入黃金撲滿，黃金存摺，實體小金條或金幣。
記者顏真真／台北報導
台灣銀行貴金屬部黃金分析師指出，近期全球通膨雖持續降溫，惟國際油價上漲，致核心通膨降速緩慢，9月美國聯準會（Fed）公開市場委員會（FOMC）會議雖維持利率不變，但會後點陣圖顯示年底前尚具升息1碼的空間，且2024年降息幅度由4碼降為2碼，加上Fed官員們持續發表為達成通膨率2%目標，需再升息且將限制性利率維持更長一段時間等之鷹式言論下，美元指數及美債殖利率向上攀升，金市賣壓湧現，每英兩跌破1900美元及1850美元的關卡，型態呈現弱勢整理。
不過，10月7日清晨數百名哈瑪斯武裝分子襲擊以色列，引發以巴衝突，並已造成數千人傷亡，戰事仍持續中，在中東地緣政治風險遽增下，避險買盤湧入金市，國際金價站回每英兩1850美元之上，並持續向上彈升，若以巴戰事持續擴大，及美元與美債殖利率強升趨勢轉弱，金價在避險資金挹注下，可望向上挑戰每英兩1900美元。
雖然近期多位Fed官員發表鑒於美債殖利率快速攀升，降低Fed再提高利率的必要性，但原本預期9月CPI及核心CPI如預期下滑，則金價可望迎接旺季效應，呈現緩步盤堅走勢，現在看來仍要密切注意中東情勢變化、Fed政策方向及美債殖利率與美元的走勢。
在投資策略上，台銀貴金屬部建議，以長期持有或避險為主的投資人，可持續觀察聯準會關注的核心PCE、CPI、非農就業人數及薪資成長率等數據表現，運用金價拉回整理期間，採分批布局方式買入黃金撲滿，黃金存摺，實體小金條或金幣，但短期而言，金市觀望氣氛濃厚，市場變化較不易掌握，短線投資風險較高，須審慎操作。