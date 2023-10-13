星宇航空聯手星野集團！機加酒每人1萬7千元起　這兩間OMO新推出

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星宇航空與星野集團多次合作北海道、東北、熊本機加酒行程，此次首度與星野集團合作東京旗下兩間OMO品牌酒店，包括甫於7月底開幕的OMO3淺草，地理位置十分優越，館內隨處能遠眺東京晴空塔，五天四夜每人28,600起。還有距離車站步行只要1分鐘的OMO5東京大塚，最特別的是能看到東京唯一的路面電車「荒川都電」經過，慢步在大塚街道，能伴著緩行而過的路面電車鈴聲，五天四夜每人27,300起。
本次秋冬專案，特別獨家推出虹夕諾雅 沖繩，四天三夜機加酒行程每人只要33,600起，還贈送每日豐盛早餐，共有西西里、琉球及客房三種早餐選擇，讓旅人在被大海及田野圍繞的虹夕諾雅 沖繩，慵懶地享受時光緩慢流瀉的度假生活。如果是喜愛熱鬧的旅人，也可選擇位於沖繩北部的BEB5沖繩瀨良垣，或是位於市中心的OMO5 沖繩那霸，購物、前往各著名景點都方便。
除了全新東京與沖繩獨家自由行套裝行程之外，看好秋冬高端旅遊市場，星宇與星野攜手將廣受好評之北海道行程全新升級再推出，OMO5 小樽及OMO3 札幌薄野五天四夜32,300起，贈送拉麵券；同時針對今年4月開航之仙台航線，也合作打造豪華賞雪產品，包括磐梯山溫泉酒店滑雪行程三天兩夜26,800起，可泡湯賞雪的青森屋三天兩夜27,800起、奧入瀨溪流飯店三天兩夜28,800起，皆含早晚餐及迎賓禮。星宇航空COSMILE會員訂購「日本全航線」星野集團機加酒自由行專案，指定日期還有會員專享保留房及住宿超殺優惠。
另外，旅遊電商易飛網今年第三度攜手樂天桃猿共同推廣日本觀光，本次合作結合日本磐城陽光馬拉松賽事，企劃「跟著樂天女孩去旅行-磐城馬拉松5日」主題套裝遊程，主題套裝遊程於2024年2月23日出發、2月27日返程，每人44,800元起，即日整於易飛網官網限量搶購。
本次「跟著樂天女孩去旅行-磐城馬拉松5日」主題套裝遊程囊拓三大特色，第一，旅客透過遊程即享參賽資格，報名賽事免煩惱，輕鬆省力無負擔，跑友可依喜好及自身狀況選擇全馬組、10公里組或5公里組。
其次，樂天女孩將化身跑友的專屬啦啦隊，除賽前將帶領跑友們進行暖身運動，賽後跑友還能參加「Running Gril歡樂派對」，精彩活動包括樂天女孩熱情開場舞蹈、互動遊戲及簽名合影，易飛網再免費贈送樂天女孩限定明信片、運動長巾、別針徽章及磐城陽光馬拉松限定T-shirt超值大禮包；最後，遊程另一大亮點則係走訪日本南東北地區著名觀光景點，由樂天女孩陳伊、Yuri及穎樂擔任一日導遊，親自介紹特色美景，帶領旅客體驗當地的魅力。