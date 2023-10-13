王毅談以巴衝突　聲稱「未還巴勒斯坦人民公道」

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先前訪問中國的美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）及其代表團拜會王毅時，直言對中國的以巴衝突聲明表示「失望」。
中國外交部12日晚間發布訊息，王毅應約與巴西總統首席特別顧問阿莫林通電話時再表示，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，癥結在於一直沒有還巴勒斯坦人民一個公道。
王毅說，此次衝突以極為慘烈的方式再次證明，解決巴勒斯坦問題的出路在於盡快恢復真正的和談，實現巴勒斯坦民族的正當權利。
中方呼籲盡快召開更加權威、更有影響的國際和會，推動國際社會以「兩國方案」為基礎達成更廣泛共識，並為此制定時間表和路線圖。
但中國的「中立」立場招致美國和以色列官員批評，北京宣稱的「區域和平公正調停人」形象也因此遭到削弱。
路透社10日報導，中國今年宣布沙烏地阿拉伯與伊朗同意恢復邦交，消息震驚全球，也揭示北京有意扮演中東外交要角；但在巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯7日對以色列展開大規模攻勢後，中國的回應可說相當輕描淡寫。
報導指出，荷蘭格羅寧根大學（University of Groningen）助理教授、中國和中東關係專家費蓋羅亞（Bill Figueroa）說：「這當然會戳破所謂『中國是中東要角』的宣傳論調。」（編輯：唐佩君/張淑伶）1121013
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