環境部研商資源循環促進法　產業用料擬採「登記制」

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對於現行《廢棄物清理法》與《資源循環促進法》的差異，資源循環署指出，原將廢棄物依照生產源分類，後將改稱「廢棄資源」，並依據其在使用、再利用、無循環利用價值等條件分為3類，且將所有再利用管理，由中央主管機關統一管理。
此外，資源循環署提到，產業用料也將改為「登記制」，並依照產源自主管理能力，導入廢棄物流向分級管理制度，新法中也將設立「資源循環促進管理會」，主責審議資源循環及廢棄資源減量目標，並訂定「國家整體資源循環行動方案」，同時藉財務工具，提升再利用產品之市場競爭力。
產業發展署認為，產業用料改為登記制，需評估產業用料處置涉及廠商時間、成本問題，對業者相當重要，執行相關措施應考量其必要性，希望考量是否有更節省時間的作法。
對此資源循環署回應，因現行法規沒有此類產業用料登記制規定，故業者相關耗費時間、成本等訊息需要產發數幫忙提供、作為政策參考用途，而草案政策方向納入登記制，主要是參考歐盟希望有效控管用料、NGO也希望加以管制，所以先用登記制作法，至於後續細節，有待產發署提供資訊作為政策參考。
另一方面，內政部指出，國土管理署管理營建剩餘土石方面，常遭到外界詬病與質疑，雖有系統性登錄管理，但只有合法才會進系統、不合法的反而沒有納管，而營建事業土石屬於事業產出物，是否把營建剩餘土石也納入《資源循環促進法》內一併追蹤？資源循環署則表示，會納入未來政策上的參考。