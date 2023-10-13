告五人太狂啦！10年來第一個華語樂團 登上紐約時代廣場
告五人「第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】」將於10月28日起前進北美3座城市開唱，告五人不僅將踏上全球最富盛名的表演藝術殿堂－林肯表演藝術中心開唱，日前「宇宙的有趣」突破天際，成為近十年來第一個華語樂團登上紐約時代廣場近20層樓高、1081平方公尺的巨型LED螢幕，演藝事業再次攀升至新高度。
記者吳雨婕／綜合報導
氣勢登上紐約時代廣場指標性巨型LED螢幕，告五人不可思議地說：「看到自己登上時代廣場巨型螢幕真的非常興奮，也給了我們更大的鼓勵，告五人會繼續努力！」雲安也特地在百忙之中偷空手繪吉祥物「告五豬」，搶先告五人一步，現身時代廣場暖身朝聖，許多歌迷也超前發現告五人蹤跡。
自美國時間10月起，告五人的身影不定期現身在紐約曼哈頓區「世界的十字路口」之稱的時代廣場上，大勢樂團吸睛模樣讓人眼睛為之一亮，透過時代廣場的即時鏡頭，全球都可以看見實況，感受告五人的魅力。
告五人首度登陸美國開唱，他們以往都是透過電影、影集認識「大蘋果」紐約，如今將帶著「第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】」開唱，告五人也期待能找空檔觀光一番，他們興奮的說：「希望有機會到紐約的藝術館、當代美術館看展覽，也想到唱片行、樂器行尋寶晃晃，體驗道地的美式文化！」