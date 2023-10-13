王鴻薇再控潘孟安論文 賴競辦斥烏龍爆料「挾職權施壓學術」
國民黨立委王鴻薇指控，民進黨總統參選人賴清德競選總部總幹事潘孟安的論文被高雄師範大學判定瑕疵，但2個月後還沒抽換論文，質疑潘連補考都不過，是否要撤銷學位。對此，賴清德競辦發言人陳世凱今（13）日表示，論文修正早已經完成送進學校，並通過學校審核，王根本是烏龍爆料，不僅浪費社會資源，甚至挾立委職權施壓學術。
記者陳佩君／台北報導
陳世凱也以三時間點說明事情經過，第一，校方6月1日發文，要求潘孟安於6月12日前回應學倫會提問之內容，已於期限內回覆；第二、校方6月26日發文，要求潘孟安7月6日到校陳述意見，他也依約定時間返校說明；最後，校方8月1日發文，通知未違反學術倫理案，無須撤銷學位，但予以書面告誡並修正論文，收到後2個月內完成，潘孟安已於9月8日提交修正後碩士論文。
陳世凱強調，目前社會都在關注馬文君的洩密案件，要求馬文君說清楚講明白，王鴻薇根本是為了呼應國民黨全黨救馬文君的行動，才會選擇在未經查證的情況下，不顧事實，召開烏龍記者會，蓄意潑髒水指他2個月還無法完成論文修正。
陳世凱批評，王鴻薇根本就是想要帶風向，企圖替馬文君轉移焦點，才會讓自己同一件事情，兩次烏龍，這不僅愧對立法委員職責，更是用政治力干擾校園，令人不齒。