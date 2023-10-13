中市新增4例本土登革熱　皆南部旅遊史

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衛生局表示，經疫調發現，4人陸續於10/5至10/11期間出現發燒、疲倦、肌肉痠痛等疑似登革熱症狀，並於10/11就醫執行NS1快篩陽性後通報，4位個案於台中市同住家人共10人，皆無不適症狀，衛生單位將持續健康追蹤。
衛生局長曾梓展指出，據疾病管制署統計資料至今(13)日，台中市共有30例境外移入、26例本土登革熱確定個案，境外移入來源皆為東南亞國家，已有12例本土登革熱個案監測期滿，其餘個案將陸續疫情監測至11月5日，請市民朋友務必落實防蚊和提高警覺。
曾梓展呼籲，中秋及雙十連假後，已陸續發生民眾至登革熱流行地區後確診的情形，國內登革熱疫情仍嚴峻，請務必加強防蚊措施，穿著淺色薄長袖、長褲，並搭配使用含敵避、派卡瑞汀、IR3535等成分的防蚊液，避免蚊蟲叮咬，如出現疑似登革熱症狀時，請儘速就醫，主動告知旅遊史，以利醫師及早診斷通報，同時也請台中市各級醫療院所提高警覺，務必加強TOCC問診，評估後如出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、後眼窩痛等疑似登革熱症狀，請執行登革熱NS1抗原快篩，以輔助診斷，不論NS1快篩結果為何，皆請於24小時內通報衛生單位，以利市府團隊啟動防治工作。
另針對本土個案，衛生局將以其住家半徑50公尺內的每家戶進行噴藥防治，半徑200公尺內的戶外範圍噴藥防治，請市民朋友務必主動配合孳清及化學防治，如經查獲積水容器中有病媒蚊孑孓，最高可處罰1萬5千元，若有拒絕、規避或妨礙防治情形，最高可處30萬元罰鍰。