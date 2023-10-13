基隆田徑場重建看台區涉公安變更設計 基市府：考慮追究過往疏失
今年3月20日開工的基隆市立田徑場主建築拆除重建工程，基隆市政府今（13）日召開進度說明記者會，指出經後續重新招標承造商清圖作業發現，前市府及簽約廠商在部分結構設計如看台區恐有公共安全疑慮，為符合相關法令規範，須辦理變更設計，並將針對工程設計缺失追究過往責任，期望能在2025年完工啟用。
記者吳嘉億／綜合報導
基隆市政府發言人余治明表示，該工程由前市府完成審查及工程發包訂約，於去年「完成設計規劃」後，經重新招標後承攬的施工廠商依據其設計圖說施工，才發現設計內容錯誤，且在第一次發包承造商就判斷是有問題的設計，即使換了另一間承造商，也認定在某些施工區仍有缺失；強調針對前市府與設計廠商恐有釀成缺失疑慮，考慮將依據勞務契約規定追究相關責任。
基隆市體育場場長林柏樹提到，針對看台區部分結構設計恐有安全疏漏問題，本市市立體育場於112年9月28日邀集台灣省結構技師公會、基隆市建築公會等第三方單位研討後，發現有關「施工架」及「鋼構重型支撐架」工程為設計單位規劃設計時，未確實考量職安法規需求，導致漏列相關工程項目。
基隆市政府教育處補充說明，為符合相關法令規範，使工程能順利推進，須辦理變更設計，而漏列項目屬設計單位未依據職安法規定規劃，相關責任檢討將依據勞務契約規定辦理。